7 të plagosur gjatë bastisjes së forcave izraelite në veri të Tubasit

Shtatë qytetarë u plagosën mbrëmë gjatë bastisjes së forcave izraelite në fshatin Akaba, në veri të qytetit Tubas.
Sipas Drejtorit të Emergjencave dhe Ambulancës në Tubas, Nidal Odeh, gjashtë persona pësuan asfiksi si pasojë e gazit lotsjellës, ndërsa një tjetër u lëndua nga goditjet e ushtarëve izraelitë. Të gjitha rastet u trajtuan në vendngjarje nga ekipet mjekësore.
Forcat izraelite hynë në fshatin Akaba me disa mjete ushtarake, duke hedhur bomba zhurmuese dhe gaz lotsjellës. Para kësaj, ato kishin bastisur edhe qytetin e Tubasit, ku gjithashtu hodhën bomba zhurmuese. /mesazhi