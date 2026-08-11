72 ditë protestë, qytetarët vijojnë tubimin para Kryeministrisë

Qytetarë e aktivistë u mblodhën në protestën e 72-të radhazi kundër investimit turistik të planifikuar në Zvërnec, ndërsa thirrjet dhe parullat janë të njëjta me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit dhe largimin e asaj që e cilësojnë kastë të vjetër politike.
Protestuesit u mbodhën në sheshin “Skënderbej”, për të marshuar më tej përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit” drejt godinës së Kryeministrisë, duke përsëritur thirrjet për dorëheqjen e Kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë.
Me pankarta dhe flamuj kombëtarë, pjesëmarrësit kërkuan shfuqizimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, rishikimin e ligjit zgjedhor, si dhe largimin e asaj që e cilësuan “kastë e vjetër politike”.
Nga foltorja e improvizuara para Kryeministrisë, protestues të ndryshëm përsëritën kërkesat ndërsa kërkuan edhe zgjerimin e tyre.
Një protestues i bëri thirrje atyre njësive bashkiake që parashikohen të shkrihen nga reforma territoriale, që të ndjekin shembullin e Poliçani dhe të djegin teserat e PS.
Aktivisti Edison Lika tha se kjo protestë përfaqëson një rezistencë mbarëkombëtare dhe se kërkesa kryesore mbetet e njëjtë që prej ditës së parë, dorëheqja.
“Bashkohemi përsëri në shesh në ditën e 72-të të kësaj proteste, më të bukurën që Shqipëria ka parë ndonjëherë. Bashkohemi sot në ditën e 72-të të kësaj rezistence mbarëkombëtare dhe kërkojmë edhe sot, si ditën e parë, dorëheqje”, u shpreh Lika.
Pas fjalimeve para Kryeministrisë protestuesit u shpërndanë duke marshuar në disa rrugë të kryeqytetit.
Ajo që nisi si një reagim ndaj një projekti për ndërtimin e një resorti turistik në Zvërnec, gjatë më shumë se 70 ditëve të protestës është shndërruar në një lëvizje me kërkesa të drejtpërdrejta politike.
Më pas, protestuesit vijuan me marshimin në rrugët kryesore të kryeqytetit, sipas itinerarit të ndjekur edhe në organizimet e mëparshme.