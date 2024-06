75 mijë pr’otestues pro-pa’lestinezë rrethuan Shtëpinë e Bardhë

Mijëra protestues të luftës në Gaza kanë mbajtur një tubim të “vijës së kuqe” pranë Shtëpisë së Bardhë, duke shprehur zemërimin ndaj tolerancës së presidentit amerikan Joe Biden ndaj luftës së përgjakshme të Izraelit në Gaza.

Duke brohoritur “Nga Uashingtoni në Palestinë, ne jemi vija e kuqe”, demonstruesit mbanin një pankartë të gjatë me emrat e palestinezëve të vrarë nga forcat izraelite të shkruara mbi të.

Biden është përballur me kritika për mbështetjen e veprimeve të Izraelit, aleatit kryesor të SHBA-së, në luftë, e cila ka hyrë në muajin e saj të nëntë.

Shtëpia e Bardhë tha në maj se një sulm vdekjeprurës izraelit në Rafah nuk e kapërceu “vijën e kuqe” që Biden me sa duket kishte vendosur dy muaj më parë kur u pyet për një pushtim të mundshëm të qytetit jugor të Gazës.

Protestuesit – pothuajse të gjithë të veshur me rroba të kuqe – mbanin flamuj palestinezë dhe tabela që thoshin: “Vija e kuqe e Bidenit ishte një gënjeshtër” dhe “Bombardimi i fëmijëve nuk është vetëmbrojtje”.

Shtëpia e Bardhë rriti sigurinë me një gardh shtesë rrethues kundër shkallës përpara demonstratës, e cila pa autobusë me qira që transportonin njerëz nga fusha e largët si Maine dhe Florida.

BREAKING: #ThePeoplesRedLine is complete!

Over 75,000 have completely encircled the White House and have flooded the streets for Palestine! pic.twitter.com/D56kcT3KVg

— Party for Socialism and Liberation (@pslnational) June 8, 2024