8 banorë të tjerë të Gazës vriten nga zjarri izraelit pavarësisht armëpushimit, numri i të vdekurve arrin në 72.350

Tetë palestinezë u vranë nga zjarri i ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit, në shkeljen më të fundit të marrëveshjes së armëpushimit që është në fuqi që nga tetori i kaluar, tha Ministria e Shëndetësisë e enklavës, transmeton Anadolu.
Spitalet në Gaza gjithashtu pranuan 29 të plagosur nga sulmet e forcave izraelite, shtoi ministria në një deklaratë.
Ministria nuk dha detaje mbi rrethanat e viktimave, por tha se Izraeli vazhdon sulmet e përditshme pavarësisht armëpushimit të 10 tetorit.
Sipas ministrisë, numri i të vdekurve nga sulmet izraelite që nga 8 tetori 2023 ka arritur në 72.344, ndërsa 172.242 persona janë plagosur.
Që nga fillimi i armëpushimit, gjithsej 765 palestinezë janë vrarë, 2.140 janë plagosur dhe 760 trupa janë gjetur, tha ministria.
Shumë viktima mbeten të bllokuara nën rrënoja ose në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe mbrojtjes civile ende nuk mund të arrijnë tek ata, thuhet në deklaratë.
Marrëveshja e armëpushimit synonte t’i jepte fund një ofensive dyvjeçare izraelite në Gaza, e cila ka shkatërruar 90 për qind të infrastrukturës civile në enklavë. OKB-ja vlerëson se kostot e rindërtimit arrijnë rreth 70 miliardë dollarë.