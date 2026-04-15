Evropa përgatitet për një “plan rezervë” të NATO-s mes frikës për tërheqjen e SHBA-së

Evropa po planifikon një strategji rezervë për t’u siguruar që mund të mbrohet duke përdorur kornizën aktuale ushtarake të NATO-s nëse SHBA-ja tërhiqet, transmeton Anadolu.
Sipas një raporti nga “The Wall Street Journal”, ideja e quajtur ndonjëherë “NATO-ja evropiane” ka marrë hov pasi Gjermania, e cila për një kohë të gjatë ishte kundër një qasjeje më të pavarur, sinjalizoi mbështetjen e saj nën udhëheqjen e kancelarit Friedrich Merz.
Sipas raportit, zyrtarët e përfshirë synojnë të vendosin më shumë evropianë në role kyçe komanduese brenda aleancës dhe të zëvendësojnë gradualisht kapacitetet ushtarake amerikane me burimet e tyre.
Këto diskutime, që po zhvillohen në mënyrë joformale rreth takimeve të NATO-s dhe në mbledhje private, nuk synojnë “të rivalizojnë aleancën aktuale”, por ta forcojnë atë.
Zyrtarët evropianë po planifikojnë të ruajnë parandalimin ndaj Rusisë, vazhdimësinë operacionale dhe besueshmërinë bërthamore edhe nëse SHBA-ja tërheq forcat nga Evropa ose refuzon të vijë në mbrojtjen e saj.
Planet, të konceptuara fillimisht vitin e kaluar, pasqyrojnë shqetësimet në rritje të Evropës për besueshmërinë e mbështetjes amerikane. Ato fituan urgjencë pasi presidenti amerikan Donald Trump hodhi idenë për të marrë Grenlandën nga Danimarka dhe mes tensioneve për hezitimin e Evropës për të mbështetur veprimet ushtarake amerikane në Iran.
“Një faktor kyç i këtij ndryshimi është qëndrimi në ndryshim i Gjermanisë”, thuhet në raport. Për vite me radhë, Berlini kundërshtoi propozimet franceze për një autonomi më të madhe mbrojtëse evropiane, duke u mbështetur në garancitë e sigurisë nga SHBA-ja.
Megjithatë, nën drejtimin e kancelarit Merz, Gjermania po e rishqyrton këtë qëndrim për shkak të dyshimeve mbi besueshmërinë afatgjatë të Amerikës si aleate.