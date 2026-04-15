Takim i ri SHBA-Iran së shpejti? Trump: “Dy ditë të pabesueshme përpara!”

Lufta apo diplomacia ? Basti i vështirë i Lindjes së Mesme
SHBA-të dhe Irani ka shumë të ngjarë të vazhdojnë bisedimet në Pakistan për t’i dhënë fund luftës javën e ardhshme, ka mësuar Sky News.
Kujtojmë se raundi i parë i bisedimeve në Islamabad dështoi në mënyrë të palavdishme javën e kaluar.
The Wall Street Journal gjithashtu ka informacione të ngjashme, duke deklaruar se SHBA-të dhe Irani kanë rënë dakord në parim të takohen, por ende nuk kanë rënë dakord për një datë ose vend të saktë.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha të mërkurën, më 15 prill, se lufta me Iranin mund të përfundojë shpejt, duke i kërkuar botës të presë për “dy ditë të pabesueshme” ndërsa forcat amerikane që bllokojnë Ngushticën e Hormuzit kthejnë anijet që përpiqen të largohen nga portet iraniane.
Ndërsa ekziston mundësia që zyrtarët amerikanë dhe iranianë të kthehen në Pakistan për bisedime të mëtejshme, Zëvendëspresidenti JD Vance, i cili udhëhoqi delegacionin në bisedimet që përfunduan pa një marrëveshje të dielën, tha se ishte optimist për situatën aktuale.
“Mendoj se do të shihni dy ditë të pabesueshme përpara nesh“, i tha Trump një gazetari të ABC News, sipas postimit të tij në X.
Presidenti amerikan shtoi se nuk mendon se do të jetë e nevojshme të zgjatet armëpushimi dyjavor që skadon javën e ardhshme.
“Mendoj se mund të përfundojë shumë shpejt. Do të përfundojë së shpejti”, tha Trump në një intervistë të veçantë të regjistruar të martën për emisionin e Fox Business Network që transmetohet të mërkurën, më 15 prill. /tesheshi