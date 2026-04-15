Trump paralajmëron: Nuk ka marrëveshje nëse Irani vazhdon përpjekjet për armët bërthamore

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi se nuk do të ketë marrëveshje paqeje nëse Irani vazhdon përpjekjet për armët bërthamore, por shtoi se lufta “mund të përfundojë shumë shpejt”, transmeton Anadolu.
“Ata nuk mund të kenë armë bërthamore”, tha Trump në një intervistë për “Fox Business”, duke shtuar: “Nëse nuk e ndalin këtë, ne nuk po bëjmë marrëveshje”.
“E gjithë kjo në thelb ka të bëjë me mungesën e armëve bërthamore, ata nuk mund të kenë armë bërthamore”, tha ai, duke shtuar se Irani është “goditur shumë rëndë”.
“Ne mund të shkatërrojmë çdo urë të tyre brenda një ore. Mund të shkatërrojmë çdo central elektrik të tyre brenda një ore. Nuk duam ta bëjmë këtë”, tha ai, duke shtuar: “Do të shohim çfarë do të ndodhë”.
Duke përsëritur pretendimin e tij se Irani paraqet kërcënim, ai tha se Teherani “po përpiqej të merrte kontrollin e Lindjes së Mesme, dhe ne i ndalëm ata”, duke shtuar se do të kishte armë bërthamore dhe “do ta kishte përdorur atë”.
Bisedimet u mbajtën në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad, gjatë fundjavës për t’i dhënë fund përfundimisht luftës SHBA-Izrael kundër Iranit që filloi më 28 shkurt, por nuk u arrit marrëveshje. Përpjekjet për të zhvilluar një raund tjetër bisedimesh janë në vazhdim.
Pakistani më 8 prill ndërmjetësoi një armëpushim dyjavor, i cili ende po respektohet.
Trump gjithashtu tha se ka marrëdhënie “shumë të mira” me presidentin kinez, Xi Jinping, duke shtuar se Xi i ka thënë se Pekini nuk po furnizon Iranin me armë, duke mohuar raportimet e mediave.
“I shkrova një letër duke i kërkuar të mos e bëjë këtë”, tha Trump, duke shtuar se Xi u përgjigj “se në thelb nuk po e bën këtë”.
Trump përmendi gjithashtu se Kina dhe SHBA-ja kryejnë rregullisht sulme kibernetike ndaj njëra-tjetrës, duke shpjeguar: “Ne i bëjmë. Ata na bëjnë neve, ka qenë kështu për një kohë të gjatë … Kina është Kina. Ata nuk janë kurrë të lehtë”.