Ministri kroat i Mbrojtjes takon homologun shqiptar: Nuk jam i shqetësuar për armatosjen e Serbisë

Ministri kroat i Mbrojtjes, Ivan Anushiq tha sot se nuk është i shqetësuar për njoftimet e presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, në lidhje me armatimin shtesë të Serbisë, raporton Anadolu.
“Nuk jam i shqetësuar për atë që po bën Vuçiqi. Është vendi i tij dhe ai ka legjitimitetin për të marrë vendimet që i konsideron të nevojshme”, tha Anushiq në një konferencë të përbashkët për mediat në Zagreb me homologun e tij shqiptar, Ermal Nufi.
Vuçiq njoftoi më parë nënshkrimin e “kontratave të mëdha dhe të rëndësishme” për prokurimin e pajisjeve ushtarake, me plane për të rritur prodhimin e dronëve dhe për të forcuar robotizimin dhe digjitalizimin e ushtrisë.
Duke folur për sigurinë rajonale, Vuçiq tha se situata është më komplekse sesa në fillim të vitit, duke përmendur aktivitetet e bashkëpunimit midis Zagrebit, Tiranës dhe Prishtinës.
Anushiq hodhi poshtë pretendimet se deklarata mbi bashkëpunimin midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës përfaqëson një aleancë ushtarake, duke theksuar se është një iniciativë që synon forcimin e stabilitetit.
“Doktrina jonë bazohet në frenim, jo në veprime agresive apo provokim konflikti”, tha ai.
Ministrat theksuan rëndësinë e bashkëpunimit midis dy vendeve, veçanërisht brenda NATO-s, dhe u shprehën se qëllimi i përbashkët është ruajtja e paqes dhe avancimi i integrimit euroatlantik në rajon.
Ministri Nufi e quajti bashkëpunimin midis Kroacisë dhe Shqipërisë thelbësor për stabilitetin e Evropës Juglindore, duke shtuar se të dy vendet ndajnë pikëpamje të përbashkëta mbi sigurinë e rajonit dhe perspektivën evropiane.
Gjatë takimit, vëmendje e veçantë iu kushtua forcimit të bashkëpunimit në fushën e industrisë së mbrojtjes, duke përfshirë zhvillimin e mjeteve ajrore pa pilot dhe sistemeve moderne ushtarake.
Anushiq përsëriti gjithashtu mbështetjen e Kroacisë për rrugën evropiane të Shqipërisë si dhe për aspiratat e Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO.
Ai shtoi se në periudhën e ardhshme do të organizohen takime të përfaqësuesve të kompanive të mbrojtjes nga Kroacia dhe Shqipëria me qëllim forcimin e bashkëpunimit industrial, shkëmbimin e teknologjive dhe praninë e përbashkët në tregun ndërkombëtar, veçanërisht në segmentin e prodhimit të dronëve dhe sistemeve të përparuara të sigurisë.
Deklarata mbi bashkëpunimin në mbrojtje midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës nga marsi i vitit të kaluar ka shkaktuar reagime nga Serbia. Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq vlerëson se “një bashkëpunim i tillë përbën kërcënim dhe inkurajon një garë armatimesh në rajon”.