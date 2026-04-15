Trump: Kina pajtohet të mos furnizojë Iranin me armë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë të ditur se Pekini ka rënë dakord të mos furnizojë Iranin me armë dhe është zotuar për rihapjen e përhershme të Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Kina është shumë e lumtur që unë po e hap përgjithmonë Ngushticën e Hormuzit. Po e bëj këtë edhe për ta dhe për botën. Kjo situatë nuk do të ndodhë më kurrë”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
Trump tha se Kina “ka rënë dakord të mos dërgojë armë në Iran”, duke shtuar se “presidenti Xi Jinping do të më japë një përqafim të madh kur të shkoj atje pas disa javësh”.
Deklaratat e tij vijnë teksa Trump pritet të udhëtojë në Pekin më 14 dhe 15 maj për një takim me presidentin kinez, duke shënuar vizitën e tij të parë në Kinë në mandatin e dytë.
“Ne po punojmë së bashku në mënyrë të zgjuar dhe shumë mirë! A nuk është kjo më mirë se lufta? Por mbani mend, ne jemi shumë të mirë në luftë, nëse duhet, shumë më të mirë se kushdo tjetër”, tha ai.
Pas bisedimeve SHBA-Iran në Islamabad për t’i dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme që ngecën të dielën, Trump njoftoi një bllokadë detare të Ngushticës së Hormuzit, e cila hyri në fuqi të hënën.