Makarona me brokoli dhe gjizë

Makarona me brokoli dhe gjizë

Kjo është një recetë fantastike, e thjeshtë dhe e lehtë për t’u përgatitur.

Kërkon vetëm pak minuta për t’u përgatitur por të mrekullon me shijen e saj.

Makaronat me brokoli dhe gjizë janë ideale për t’u shijuar gjatë darkës, kombinimi i shijes së tyre është perfekt.

Përbërësit

(Përbërësit më poshtë janë për 4-5 persona)

  • 1 pako makarona të gjata ose sipas dëshirës
  • 300 gr brokoli të ndarë në degëza të vogla
  • 6-7 lugë tue plota me gjizë të freskët
  • Kripë
  • Vaj ulliri
  • 2 thelpinj hudhra

Përgatitja

  1. Mbushni një tenxhere me ujë të ngrohtë dhe vendoseni në zjarr. Sapo të nisë uji të vlojë shtoni kripë dhe disa pika vaj ulliri.
  2. Kur uji të jetë duke vluar shtoni aty degëzat e brokolit dhe lërini të ziejnë për maksimumi 6-7 minuta.
  3. Më pas hiqni brokolit nga uji që po ziejnë dhe në tenxheren që zjetë brokolit shtoni makaronat dhe lërini të ziejnë aq minuta sa thuhet në pakon mbështetjellëse të tyre.
  4. Ndërkohë që makaronat ziejnë, vendosni një tigan në zjarr, shtoni aty vaj ulliri dhe hudhrat e shtypura kaurisini për shumë pak, shtoni më pas gjizën dhe vijoni ta kaurdisni.
  5. Më pas shtoni degëzat e brokolit dhe kaurdisini të gjitha bashkë për maksimumi 2 minuta.
  6. Kur makaronat të kenë zierë sipas minutazhit të caktuar largojini nga zjarri dhe kullojini nga uji.
  7. Makaronat e kulluara transferojini sërish në tenxheren që tashmë e keni bosh, shtoni aty salcën e përgatitur me brokoli, gjizë dhe hudhra dhe përzjeini mirë të gjitha bashkë.
  8. Servirini të ngrohta dhe më shumë shije mund t’i shoqëroni apo spërkasni me pak djathë kaçkavall të grirë sipër.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

