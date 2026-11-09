Ballina Auto 809 kuaj fuqi dhe teknologji hibride, McLaren zbulon bishën e re!

809 kuaj fuqi dhe teknologji hibride, McLaren zbulon bishën e re!

McLaren ka lënë të kuptohet për supermakinën e ardhshme përmes një statuje gjigante të vendosur në Covent Garden të Londrës.

Në skulpturë shfaqet mbishkrimi “McL 820”, që besohet se zbulon emrin dhe fuqinë e modelit të ri.

Shifra 820 i referohet kuajfuqive.

 

Kjo do ta bënte pasardhësin e McLaren 750S dukshëm më të fuqishëm, pasi modeli aktual zhvillon 740 kuaj fuqi.

Supermakina e re pritet të përdorë një sistem hibrid me motor V8, të zhvilluar nga vetë McLaren.

Kompania po investon gjithashtu në një fabrikë të re në Britani për prodhimin e motorëve të saj.

Prodhimi i 750S pritet të përfundojë në vitin 2027, ndërsa McLaren ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht emrin apo specifikat e pasardhësit të tij.

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