9 faktorë të stilit të jetesës që kontribuojnë në plakjen e parakohshme të trurit, ja si mund “ta parandaloni” fenomenin

Ashtu siç mund të bëjmë gjëra për të mbrojtur lëkurën dhe flokët nga dëmtimet e kohës, ne gjithashtu mund të veprojmë për të ruajtur funksionin tonë njohës. Në disa raste, ne mund të jemi në gjendje të zvogëlojmë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të tilla si demenca dhe sëmundja e Alzheimerit.

“Ne e dimë se një grup i rajoneve të trurit degjeneron më herët në plakje,” pohon Dr. Gwenaelle Douaud, e cila drejtoi ekipin e Oksfordit që ndoqi skanimet e trurit të 40,000 njerëzve mbi moshën 45 vjeç për të identifikuar zonat e trurit që konsumohen më shpejt. “Në këtë studim të ri, ne kemi treguar se këto rajone specifike të trurit janë më të prekshme,” thotë Douaud.

Ja një vështrim në disa nga faktorët që kontribuojnë në plakjen e trurit, së bashku me sugjerimet për ngadalësimin e rënies njohëse. Me këto strategji në mendje, shpresojmë se të gjithë do të jemi në gjendje të mbajmë mend emrat e aktorëve dhe të dashurve tanë të preferuar për shumë vite në vijim.

Ndotja e ajrit

Në qytetet e mëdha dhe të mbipopulluara, t’i shpëtosh ndotjes është pothuajse e pamundur. Pra, si mund ta zvogëlojmë efektin e tij në shëndetin tonë? Ju duhet të ajwrosni shpesh ajrin në shtëpinë tuaj dhe të shtoni bimë detoksifikuese , veçanërisht për zonat ku kaloni shumë kohë. Për më tepër, përpiquni të bëni pushime në zona urbane më pak të ndotura, si parqe dhe kopshte, sa më shpesh të jetë e mundur. Dhe nëse është e mundur, shmangni qytetin gjatë fundjavave për të marrë një frymë të vërtetë ajri të pastër në natyrë.

Presioni i lartë i gjakut

Një nga faktorët që shkakton presionin e lartë të gjakut është stresi. Për të reduktuar stresin, përfshini praktikat e relaksimit si meditimi, joga, frymëmarrja ose gong në rutinën tuaj të përditshme. Filloni një hobi, kujdesuni për veten dhe bëni shëtisni shpesh.

Kolesterol i lartë

Një dietë e pabalancuar mund të shkaktojë nivele të larta të kolesterolit LDL, i njohur gjithashtu si kolesteroli “i keq”. Ngrënia e një diete të pasur me fruta dhe perime, uthull molle, drithëra dhe bishtajore si qiqrat, thjerrëzat dhe fasulet mund të ndihmojë, si dhe kufizimi i ushqimeve që përkeqësojnë kolesterolin, si mishi me yndyrë, djathrat, gjalpi dhe ushqimet e përpunuara.

Pirja e duhanit

Pirja e duhanit është ende një kërcënim për shëndetin. Nëse po përpiqeni të lini duhanin, teknikat e lënies së duhanit si hipnoza, ngjitjet e nikotinës dhe çamçakëz, terapia, mjekimi, ushtrimet dhe meditimi mund të ndihmojnë.

Mungesa e gjumit

Teknikat që promovojnë gjumin, siç tregohet në TikTok, janë gjithnjë e më shumë imagjinative. Megjithatë, shumica e ekspertëve rekomandojnë reduktimin e të njëjtave metoda të provuara dhe të vërteta: kufizimin e ekspozimit gjatë natës ndaj dritës blu dhe stimuluesve, ushqim të shëndetshëm dhe ushtrime të rregullta.

Vetmia

Të kesh mijëra ndjekës në rrjetet sociale dhe të ndihesh plotësisht vetëm është paradoksi i kohës sonë. Lidhjet reale janë jetike për shëndetin tonë, duke përfshirë trurin tonë. Për të rritur jetën tuaj shoqërore në jetën reale, mund të luani sporte ekipore, të bashkoheni në një palestër, të merrni klasa ose të dilni vullnetar. Dhe jo, ndërveprimet e aplikacioneve të takimeve nuk llogariten, ju duhet të ndërveproni me njerëz 3D për të jetuar plotësisht, për të qeshur dhe për të dashuruar.

Dietë e pabalancuar

Ndërsa teoritë e reja dietike vazhdojnë të shfaqen, këshillat bazë nga nutricionistët mbeten të njëjta: ndiqni një dietë të bazuar në një shumëllojshmëri të gjerë të frutave dhe perimeve të stinës, drithërave, bishtajore, mish pa dhjamë, peshk, vezë, yndyrna të shëndetshme, arra dhe fara. Kufizoni bulmetin dhe sheqerin dhe qëndroni të hidratuar.

Mungesa e ushtrimeve

Asnjë justifikim: lëvizja sa më shumë që të jetë e mundur është thelbësore për shëndetin afatgjatë. Jo vetëm që stërvitja e rregullt parandalon depresionin dhe lehtëson stresin, por është gjithashtu një strategji e provuar për mbrojtjen e trupit, trurit dhe zemrës. Më e mira nga të gjitha, nuk duhet ta teproni me stërvitjet rraskapitëse në palestër. Aktivitete të tilla si ecja, noti, kopshtaria, shëtitja e qenit apo stërvitjet e shkurtra, qoftë edhe vetëm 10 minuta në shtëpi apo në zyrë, janë të mjaftueshme për të na dhënë trup të shëndetshëm dhe mendje të fortë.