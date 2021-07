91 përqind e fëmijëve në Gaza vuajnë nga trauma

Kriza e shëndetit mendor midis fëmijëve të Gazas u përkeqësua gjatë muajit maj kur Izraeli bombardoi qytetin.

Më shumë se një muaj pasi sulmet intensive izraelite vranë mbi 240 njerëz në Gaza në 11 ditë në maj, rastet e Çrregullimit të Stresit Post Traumatik (PTSD) midis fëmijëve kanë treguar një rritje alarmante.

Ndërsa 33 përqind e fëmijëve në Gaza vuanin nga një farë traume e lidhur me konfliktin para përshkallëzimit të majit, shkalla pas operacionit izraelit ka prekur një diferencë shqetësuese, me 91 përqind të fëmijëve që diagnostikohen me PTSD, thotë një raport nga organizata për të drejtat e njeriut EuroMedMonitor.

PTSD është një çrregullim psikiatrik që mund të ndodhë tek njerëzit që kanë përjetuar ose kanë parë një ngjarje traumatike si një katastrofë natyrore, një aksident i rëndë, një akt terrorist, luftë / luftim ose përdhunim ose të cilët janë kërcënuar me vdekje, dhunë seksuale ose dëmtim i rëndë, sipas Shoqatës Amerikane të Psikiatrisë.

Nëse nuk trajtohen, fëmijët e traumatizuar ka të ngjarë të kenë vështirësi në shkollë. Ata izolohen nga të tjerët dhe zhvillojnë fobi.

Sipas raportit të titulluar “Një luftë më i vjetër”, e cila erdhi si rezultat i pesë javëve të hulumtimit në terren, fëmijët dhe gratë ishin dëshmitarë të qindra shënjestrave të drejtpërdrejta të zonave dendur të banuara.

Fëmijët më të vegjël se mosha 15 vjeç përbëjnë rreth 50 përqind të njerëzve që jetojnë në Rripin e Gazës, dhe 49 përqind e tyre janë femra.

Mariam Dawwas, një studiuese në terren për organizatën ishte mes prindërve që ishin dëshmitarë të fëmijës së saj duke pësuar trauma pas sulmeve.

“Sot, vajza ime 3-vjeçare Sophie dhe unë jemi ende duke u përpjekur të jetojmë normalisht ndërsa kalojmë PTSD-në si shumica dërrmuese e palestinezëve në Gaza, dhe unë jam duke u përpjekur me dëshpërim ta bëj atë të harrojë tingujt e bombave dhe imazhet e tmerrshme të gjakut dhe shkatërrimit. Sulmi ka përfunduar, por konflikti brenda secilit prej nesh është ende në kulmin e tij, ”tha Dawwas. Ajo u zhvendos me fëmijën e saj pasi avionët luftarakë izraelitë shënjestruan ndërtesën e saj të banimit.

Gati 5,400 fëmijë në Gaza humbën shtëpitë e tyre pasi ishin shkatërruar plotësisht ose dëmtuar rëndë dhe 42,000 fëmijëve u ishte dëmtuar pjesërisht shtëpia.

Si rezultat i sulmeve të majit, 241 fëmijë humbën njërin ose të dy prindërit dhe 470 prej tyre u plagosën. Përveç përjetimit të shkatërrimit dhe bombave me zë të lartë, dëshmia për vdekjen e anëtarëve të familjes kishte një ndikim të veçantë tek fëmijët.

Shaima Khalifa, një nënë nga Gaza tha se djali i saj 12-vjeçar Mutassim Khalifa pa trupin e vëllait të tij Yahya, i cili ishte 15 vjeç, të shpërndarë në copa në tokë, pasi ai u vra nga një sulm ajror izraelit.

“Ai e humbi vetëdijen kur pa vëllain e tij të shtrirë në tokë dhe që nga ajo ditë, ai u soll çuditshëm; befas duke bërtitur nga zemërimi, duke qeshur ose duke qarë tërë ditën pa ndonjë arsye. Kur ai fle, ai vazhdon të thërras emrin e vëllait të tij gjatë gjithë natës, ”tha Khalifa.

Raporti gjithashtu tregoi se gati 2,500 gra shtatzëna për shkak të lindjes në tre muajt e ardhshëm janë në rrezik të përballen me komplikime gjatë lindjes, si një efekt i drejtpërdrejtë ose i tërthortë i sulmeve.

Shërimi

Një marrëveshje paqeje midis Hamasit dhe qeverisë izraelite i dha fund operacionit izraelit. Por ndërsa njerëzit në Gaza, veçanërisht fëmijët përpiqen të rikuperohen nga dëmtimi mendor i operacionit, bombardimet e herëpashershme ende synojnë Gazën.

Pas bombardimeve, 400,000 fëmijë e kanë të vështirë të arrijnë ujin për shkak të dëmtimit të puseve, ujërave nëntokësore, impianteve të trajtimit të ujit të pijshëm dhe impianteve të trajtimit të ujërave të zeza.

Rindërtimi i Gazës është ende në pritje, por organizatat e të drejtave të njeriut thonë se rikuperimi i saj fizik është një parakusht për rimëkëmbjen e traumës.

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq tha se do të duhen vite, në mos dekada, që Gaza të rikuperohet nga dëmet e shkaktuara në territor dhe njerëzit e saj në më pak se dy javë.

“Jemi përqendruar kryesisht në kirurgjinë, shëndetin dhe riparimin e ujit dhe energjisë. Dhe më pas, ne kemi më shumë nevoja afatgjata për të adresuar, dhe ka të bëjë me rindërtimin e infrastrukturave dhe … për të adresuar nevojat thelbësore të shëndetit mendor,” tha Fabrizio Carboni, drejtori rajonal për Lindjen e Afërt dhe të Mesme i Kryqit të Kuq. /mesazhi.com