Mërgimtarët dërguan 112.13 milionë euro në Kosovë gjatë muajit mars

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka publikuar të dhënat e reja statistikore edhe sa i përket remitencave.

Sipas raportit, prurjet më të mëdha të remitancave ishin nga institucionet financiare jo-bankare me pjesëmarrje prej 64.46 për qind, pasuar nga kanalet tjera me 23.34 për qind dhe bankat me 15.20 për qind.

Derisa dërgesat e mërgatës për muajin mars 2024 ishin 112.13 milionë euro, ndërsa për tre muaj ishin 284.07 milionë euro.

Për sa i përket aseteve të kompanive të sigurimit, BQK-ja tregon se deri në këtë muaj vlera e tyre ishte 314.83 milionë euro, duke shënuar rritje prej 2.11 milionë euro krahasuar me shkurtin e 2024-së.

Ndërsa, asetet e fondeve pensionale kanë arritur vlerën e 2.87 miliardë euro, e cila përfaqëson rritje për 74.14 milionë euro.

BQK njofton poashtu se asetet e ndërmjetësve tjerë financiarë në fund të muajit mars 2024 janë rritur për 9.26 milionë euro, duke arritur vlerën e 564.49 milionë eurove.