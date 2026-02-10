A do bëhet Britania e Madhe me një kryeministre muslimane dhe kush është ajo?

Realitete të reja në politikën e Londrës të diktuara nga fenoneni “Epstein”
Njohësi i gjeopolitikës Mustafë Bajrami ka paralajmëruar se Britania e Madhe mund të bëhet me një kryeministre muslimanë, nëse ndodh që Starmer të japë dorëheqjen.
“Nëse Keir Starmer jep dorëheqje, natyrisht për shkak të skandaleve të Epsein, kryeministre e Britanisë do të jetë Shabana Mahmoud, tani ministre e brendshme. Nëse ndodh, kjo do të jetë herë e parë që një musliman/e të bëhet kryeministër/e e Britanisë së Madhe.
Shabana Mahmoud me prejardhje islame pakistaneze është e lindur në Birmingham në vitin 1980. Fëmijëri e ka kaluar në Arabinë Saudite. Babai i saj punonte atje si inxhinier civil. Pastaj sërish kthehet në Birmingham dhe hy në politikë.
Asgjë më nuk është siç ka qenë…!”, shkruan ai.
Dhe kujtojmë se Londra qeveriset nga një musliman, Sadiq Khan.
Por nga ana tjetër, Starmer nuk ka ndërmend të tërhiqet.
Ai hodhi poshtë thirrjet për të dhënë dorëheqjen, përfshirë një të dërguar nga kreu i partisë së tij në Skoci, duke thënë se do të luftojë më tej pasi emërimi i Peter Mandelson si ambasador në Shtetet e Bashkuara e zhyti qeverinë e tij në një krizë serioze.
Nën presionin e emërimit të Mendelsonit, marrëdhënia e ngushtë e të cilit me ish-sulmuesin seksual amerikan Jeffrey Epstein ka dalë në qendër të vëmendjes publike, Starmer është përpjekur të ndryshojë rrëfimin.
Megjithatë, kërkesa e Anasa Sarwara, udhëheqëses së Partisë Laburiste Skoceze, që Starmer të japë dorëheqjen nga funksionet e tij, si dhe largimi i një këshilltari tjetër të rangut të lartë vetëm për dy ditë, ka rritur më tej pyetjen mbi progresin dhe aftësinë e tij për të udhëhequr qeverinë.
Dorëheqja e shefit të komunikimit Tim Allan vjen pas largimit të bashkëpunëtorit më të ngushtë të Starmer-it, Morgan McSweeney, i cili tha se po merrte përgjegjësinë për të këshilluar kryeministrin mbi emërimin e Mandelson në postin më të lartë diplomatik të Britanisë në Shtetet e Bashkuara.
Pavarësisht ndërhyrjes së Sarwar, Starmer më vonë mori mesazhe mbështetjeje nga ministrat kryesorë dhe disa rivalë të mundshëm për pozicionin udhëheqës, ndërsa pritja pozitive në takimin e deputetëve të Partisë Laburiste sugjeroi se nuk kishte asnjë përpjekje të menjëhershme për ta zëvendësuar atë. /tesheshi.