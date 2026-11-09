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Meta ndërton robot humanoid me startup-in kinez Fourier

Meta Platforms ka zhvilluar një prototip roboti humanoid me startup-in kinez të robotikës Fourier dhe tashmë po punon në një version të dytë, raportoi The Information.

Dhe një hap i tillë vjen ndërsa kompania mëmë e Facebook-ut po shton përpjekjet për të sjellë inteligjencën artificiale në punët e përditshme shtëpiake.

Prototipi, i quajtur Max, peshon rreth 54 kg dhe u ndërtua nga të dy kompanitë në afërsisht tre muaj, sipas njerëzve të njohur me projektin e cituar nga The Information.

Me një gjatësi prej rreth 1.5 metrash, roboti përdor çipin Jetson Thor të Nvidia-s dhe përmban një ekran të aftë për të imituar shprehjet e fytyrës, altoparlantë të integruar dhe duar me pesë gishta të projektuara për të trajtuar objekte të vogla, sipas raportit.

Ekipi i robotikës i Meta-s udhëtoi për në Kinë për të punuar me Fourier, me zëvendëspresidentin e produktit të kompanisë për robotikën, Li-Chen Miller, i cili kaloi pothuajse dy muaj në fabrikën e startup-it në Shangai, tha raporti.

Max iu demonstrua disa punonjësve të Meta-s në një samit të brendshëm të robotikës në fund të gushtit.

Kompanitë filluan të zhvillojnë një prototip të dytë, Max 2, në shtator.

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