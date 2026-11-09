“Sateliti me Al” i Google dërgon përgjigjen e parë nga orbita drejt Tokës

Google ka shënuar një hap të rëndësishëm në projektin e saj për ndërtimin e qendrave të të dhënave në hapësirë.
Sateliti eksperimental i projektit Suncatcher, i lëshuar në fillim të këtij muaji me një raketë Falcon 9 të SpaceX, ka nisur funksionimin dhe ka komunikuar me stacionet tokësore.
Sateliti është pajisur me katër procesorë Tensor (TPU), të projektuar për përpunimin e Al.
Gjatë testimit të parë, inxhinierët i kërkuan modelit Gemma 4, të instaluar në satelit, të shkruante një poezi të shkurtër për hapësirën.
Google konfirmoi se sateliti po funksionon normalisht, ndërsa testimet do të përqendrohen te rezistenca e procesorëve ndaj temperaturave ekstreme dhe rrezatimit hapësinor.
Nëse rezultatet janë pozitive, kompania planifikon të lëshojë edhe dy satelitë të tjerë në vitin 2027, me kapacitet më të madh energjetik dhe lidhje optike me lazer.
Projekti synon krijimin e rrjeteve të satelitëve që do të funksionojnë si qendra të të dhënave në orbitë, duke përpunuar ngarkesa të mëdha të inteligjencës artificiale. Google synon që kjo teknologji të bëhet ekonomikisht e leverdishme gjatë viteve 2030.