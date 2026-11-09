Liburn Aliu jep dorëheqjen nga drejtimi i Portit të Durrësit

Liburn Aliu ka dhënë dorëheqjen nga detyra e drejtorit të Autoritetit Portual Durrës, raportojnë mediat në Shqipëri.
Në vend të tij është emëruar Andrea Shllaku, i cili deri më tani mbante postin e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të këtij institucioni.
Arsyet e dorëheqjes së Aliut nuk janë bërë të ditura ndërsa ende nuk ka një njoftim zyrtar për ndryshimin në drejtimin e Autoritetit Portual Durrës.
Ndryshe, Aliu mori drejtimin e Portit të Durrësit më 28 tetor të vitit të kaluar.
Ai kishte qenë ministër i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Dorëheqjen e dha nga ky post në gusht të vitit 2025.