A do realizohet kurthi i Epsteinëve mbi botën arabo-islame?

Të sulmuarit nga Irani paralajmërojnë: Përgjigje të përbashkët “ndaj çdo agresioni”!
Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) mbajti takimin e tij të 50-të të jashtëzakonshëm nëpërmjet videokonferencës të dielën, më 1 Mars 2026, të kryesuar nga Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministër i Punëve të Jashtme i Mbretërisë së Bahreinit dhe Kryetar aktual i Këshillit të Ministrave të GCC.
Në takim u diskutua për sulmet iraniane me raketa dhe dronë ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe, Mbretërisë së Bahreinit, Mbretërisë së Arabisë Saudite, Sulltanatit të Omanit, Shtetit të Katarit dhe Shtetit të Kuvajtit, të cilat filluan të shtunën, më 28 shkurt 2026.
Këshilli shprehu dënimin e tij më të fortë për këto sulme të urryera iraniane që synojnë vendet e GCC, si dhe Mbretërinë Hashemite të Jordanisë, të cilat përbëjnë një shkelje serioze të sovranitetit të këtyre vendeve, parimit të fqinjësisë së mirë dhe një shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare dhe Kartës së OKB-së, pavarësisht nga pretekstet dhe justifikimet. Shënjestrimi i civilëve dhe objekteve civile përbën një shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare humanitare.
Këshilli shprehu solidaritet të plotë midis vendeve të GCC-së, duke qëndruar të bashkuar kundër këtyre sulmeve, duke theksuar se siguria e shteteve të saj është e pandashme dhe se çdo agresion kundër një shteti anëtar është një sulm i drejtpërdrejtë ndaj të gjitha vendeve të GCC-së.
Këshilli riafirmoi të drejtën legjitime të vendeve të GCC-së për t’u përgjigjur, në përputhje me Nenin 51 të Kartës së OKB-së, i cili garanton të drejtën e vetëmbrojtjes individualisht dhe kolektivisht në rast agresioni, dhe për të marrë të gjitha masat për të ruajtur sovranitetin, sigurinë dhe stabilitetin e tyre.
Këshilli Ministror theksoi se, në dritën e këtij agresioni të pajustifikuar iranian kundër vendeve të GCC-së, ata do të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sigurinë, stabilitetin e tyre dhe për të mbrojtur territoret, qytetarët dhe banorët e tyre, duke përfshirë mundësinë e reagimit ndaj agresionit.
Pavarësisht përpjekjeve të shumta diplomatike nga vendet e GCC-së për të shmangur përshkallëzimin dhe pohimit të tyre se territoret e tyre nuk do të përdoren për të nisur ndonjë sulm ndaj Iranit, Irani ka vazhduar të kryejë operacione ushtarake kundër vendeve të GCC-së, duke synuar objekte të shumta civile dhe banesore.
Këshilli Ministror theksoi nevojën për ndërprerjen e menjëhershme të këtyre sulmeve me qëllim rivendosjen e sigurisë, paqes dhe stabilitetit në rajon, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së sigurisë së transportit ajror, detar dhe ujor në rajon, sigurinë e zinxhirëve të furnizimit dhe sigurimin e stabilitetit të tregjeve globale të energjisë. Stabiliteti i rajonit të Gjirit nuk është vetëm një çështje rajonale, por një shtyllë themelore e stabilitetit ekonomik global dhe lundrimit detar.
Këshilli Ministror i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të dënojë me forcë këto sulme dhe i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të marrë përsipër përgjegjësitë e tij duke marrë një qëndrim urgjent dhe të vendosur për të parandaluar këto shkelje që rrezikojnë jetën e popullsisë dhe për të parandaluar përsëritjen e tyre, duke pasur parasysh implikimet e tyre serioze për paqen rajonale dhe ndërkombëtare.
Kështu, bota arabe e ajo islame gati po futen në kurthin e synuar nga Epsteinët – aamerikano-izraelitët, për t’i përplasur mes tyre, si një mënyrë drejt Izraelit të Madh. /tesheshi