Mbi 60 për qind e ushtareve gjermane janë përballur me ngacmime seksuale

Më shumë se 60 për qind e ushtarakeve gjermane thanë se ishin përballur me ngacmime seksuale gjatë shërbimit të tyre, raportoi të mërkurën revista “Der Spiegel”, duke iu referuar një ankete, transmeton Anadolu.
Nga më shumë se 4.000 ushtarake që iu përgjigjën një pyetësori të Qendrës për Historinë Ushtarake dhe Shkencat Sociale me seli në Potsdam, mbi 60 për qind raportuan se kishin qenë viktima të ngacmimeve seksuale gjatë shërbimit në ushtri.
Studiuesit i ndanë ngacmimet sipas shkallës së rëndësisë në katër kategori. Kategoria e parë përfshin raportimet për komente me përmbajtje seksuale dhe vërejtje sugjestive. Gati 40 për qind e grave që iu përgjigjën pyetësorit thanë se kishin përjetuar raste të tilla gjatë shërbimit në Forcat e Armatosura Gjermane (Bundeswehr).
Rreth 15 për qind raportuan se ishin ngacmuar përmes imazheve, të cilat ishin realizuar pa pëlqimin e tyre ose ishin ndryshuar duke përdorur inteligjencën artificiale. Një tjetër 8 për qind thanë se kishin qenë objekt i afrimeve fizike, ndërsa 2 për qind raportuan raste të dhunës së hapur seksuale.
Ndërkohë, pak më shumë se një e treta e ushtarakeve thanë se nuk i kishin raportuar ose nuk do t’i raportonin rastet e sjelljeve të pahijshme seksuale, për shkak të mungesës së besimit te eprorët ose dyshimeve se këta të fundit kishin vërtet synimin për t’i hetuar plotësisht raste të tilla.
Raporti publikohet në një kohë kur Bundeswehr-i synon të zgjerohet dhe ka nevojë më urgjente se kurrë për rekrutë të rinj.
Javën e kaluar, komandanti më i lartë ushtarak i Gjermanisë shprehu shqetësim për rritjen e rasteve të sjelljeve të pahijshme seksuale brenda forcave të armatosura, sipas raportimeve.
Inspektori i Përgjithshëm, Carsten Breuer, e cilësoi situatën si “të papranueshme” në një urdhër zyrtar të lëshuar për forcat e armatosura në shtator, sipas revistës.
Raportimet për sjellje të pahijshme seksuale, që variojnë nga komentet e papërshtatshme deri te përdhunimet në kazermat ushtarake, thuhet se janë shtuar gjatë muajve të fundit.