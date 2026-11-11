Zonja e parë e Turqisë shënon Ditën Kombëtare të Pyllëzimit

Zonja e parë e Turqisë, Emine Erdogan, shënoi 11 nëntorin, Ditën Kombëtare të Pyllëzimit, duke shprehur mirënjohje për të gjithë ata që punojnë për zgjerimin dhe mbrojtjen e pyjeve të vendit, transmeton Anadolu.
“Gëzuar 11 Nëntorin, Ditën Kombëtare të Pyllëzimit. Mbjellja e një fidani në tokë do të thotë të kontribuosh në një vepër të mirë që do të vazhdojë të ekzistojë për shumë vite”, tha ajo në një postim në rrjetet sociale.
Ajo gjithashtu falënderoi të gjithë njerëzit në Turqi që ndihmojnë në shtimin e këtyre veprave të mira dhe kujdesen me përkushtim për pemët dhe pyjet e vendit.