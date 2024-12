A do të fillojë janari me greva në arsim?

Kërkesat e Sindikatës së Arsimit për kontratë kolektive dhe rritje të pagës mbetën të paplotësuara edhe këtë vit. Kështu kryetari i kësaj Sindikate, Rrahman Jashari, ka thënë se në janar do të vendoset për veprimet sindikale duke përfshirë edhe grevat. Por ekspertët e arsimit kërkojnë që janari të mos fillojë me greva në arsim.

Kërkesat e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit nuk u plotësuan as në vitin 2024.

Nga kjo Sindikatë vazhdimisht kërkuan përmirësimin e kushteve të mësimdhënësve.

Madje nga Ministria e Arsimit as pas më shumë se dy muajve nuk e kanë nënshkruar kontratën kolektive të dërguar nga SBASHK.

“Ne jemi në pritje se çka po na thotë ndërmjetësuesi ynë ligjor i cili është angazhuar por edhe pse është bërë më shumë se një javë nuk ka asnjë sinjal që zonja Nagavci është ulur me të ka biseduar sepse ai pon provon të na ul në një tavolinë sidomos për çështjen e kontratës kolektive sepse nuk ka vend në Evropë nuk kanë kontratë kolektive”, ka thënë Rrahman Jashari kryetar i SBASHK-ut.

Nga kjo Sindikatë tregojnë se a do të ketë grevë në janar.

Për këtë vendos Këshilli drejtues unë nuk vendosi asgjë, por prapë, të them të drejtën do mundohemi me kolegët e mijë, që veprime të mëdha sindikale të mos ketë e sidomos greva. Pra për mos të ia plotësuar dëshirën as zonjës Nagavci, as Kurtit për të thënë qytetarëve ja këta me kë janë, do të lus kolegët që në janar të mos ketë greva.

Por eksperti i arsimit, Ismet Potera nuk e sheh si rrugë të duhur mbajtjen e grevave, derisa kërkon që të ketë dialog ndërmjet Ministrisë dhe SBASHK-ut.

“E para që do të ishte më e mira, do të ishte të mos vinte fare në pyetje grevat pas çdo shkëputje edhe një orë nga mësimi ajo shkakton humbje për nxënësit. Mungesa e komunikimit midisi dy partnerëve këtë rast, Ministrisë dhe SBASHK-ut është dështimi i nënshkrimit të kontratës që mendoj që është kërkesë demokratike e SBASHK-ut që ta ketë atë”, thotë Potera.

Me 4 dhjetor, Sindikata e Bashkuar e Arsimit kishte protestuar para Ministrisë së Arsimit dhe Qeverisë së Kosovës në kërkime të rritjes së pagave e nënshkrimit të kontratës kolektive.