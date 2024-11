A do të funksionojë bonusi për shoferët në Gjermani, për t’i nxitur ata të blejnë automjete elektrike?

Sipas një propozimi të Partisë Social Demokratike Gjermane (SPD), shteti do t’u paguante shoferëve mijëra euro për të zëvendësuar makinat e tyre ndotëse me automjete elektrike.

Siç shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, planet do të shihnin gjermanët të gatshëm të heqin makinat e tyre me djegie të brendshme dhe t’i zëvendësojnë ato me një automjet të ri elektrik.

Dhe për këtë veprim, ata do të shpërbleheshin me një bonus prej 6,000 euro.

Ndërkohë, blerja e një EV të përdorur do të rezultonte në një pagesë prej 3,000 euro.

SPD, një nga grupet kryesore politike në qeverinë gjermane, shpreson se skema do të nisë tranzicionin e bllokuar të Gjermanisë nga motori me djegie të brendshme në EV-të më të pastra dhe do të mbështesë përpjekjet për të përmbushur objektivat klimatike.

Bonusi është krijuar për të kapërcyer një nga barrierat kryesore që i pengon konsumatorët të blejnë automjete elektrike – koston.

Pavarësisht rënies së çmimeve të tyre dhe një numri në rritje të modeleve EV më të përballueshme në treg, çmimi fillestar i një makine elektrike mbetet një pengesë e rëndësishme për shumë njerëz.

Por kundërshtarët e propozimit, duke përfshirë Shoqatën Gjermane të Industrive të Energjisë dhe Ujit (BDEW), argumentojnë se SPD ka synuar problemin në mënyrë të gabuar dhe po i kërkon qeverisë që t’i japë përparësi zgjerimit të infrastrukturës së karikimit.

Shoqata argumenton se pa një rritje të ndjeshme të numrit të stacioneve të karikimit, si në zonat urbane ashtu edhe në ato rurale, adoptimi i automjeteve elektrike do të jetë i ngadaltë, pavarësisht nga stimujt financiarë.

Për ta, frika e konsumatorëve për këtë çështje, është një shqetësim më i ngutshëm sesa çmimi i një EV.

Anëtari i Bundestagut të Partisë së Gjelbër, Michael Müller thotë: “Ne nuk mund t’i shtyjmë konsumatorët të blejnë makina elektrike nëse nuk gjejnë një vend për t’i karikuar ato. Prioriteti duhet të jetë ndërtimi i një rrjeti të fuqishëm dhe të qasshëm stacionesh karikimi, veçanërisht në zonat rurale”, mendon ai.

Megjithatë, mbështetësit e propozimit argumentojnë se bonusi i heqjes dorë mund të sigurojë një nxitje financiare shumë të nevojshme për industrinë jetike të automobilave gjermane.

Sekretari i Përgjithshëm i SPD, Kevin Kühnert beson se skema ka potencialin për të rritur përballueshmërinë për makinat e vogla elektrike dhe për të forcuar pozicionin e Gjermanisë si një qendër ndërkombëtare automobilistike.

Volkswagen, BMW dhe Mercedes-Benz janë zotuar të zgjerojnë gamën e tyre të automjeteve elektrike në vitet e ardhshme dhe rritja e kërkesës do të mbështeste largimin e industrisë vendase të automjeteve nga motorët me djegie.

Jörg Hofmann, kreu i IG Metall, sindikata më e madhe industriale e Gjermanisë, e sheh bonusin si një hap të domosdoshëm për të nxitur kërkesën për EV dhe, më e rëndësishmja, për të mbrojtur vendet e punës në industrinë e automobilave.

“Ky bonus nuk është thjesht një nismë mjedisore; është një politikë industriale për të siguruar që Gjermania të mbetet konkurruese në sektorin global të automobilave”, ka thënë ai.

Me transportin që përbën rreth 20% të emetimeve të gazrave serrë të Gjermanisë, inkurajimi i një tranzicioni më të shpejtë dhe më të gjerë drejt automjeteve elektrike do ta ndihmonte vendin të arrijë objektivin e tij për të arritur objektivin e tij zero deri në vitin 2045.

Ndërsa Martin Kaiser, drejtor ekzekutiv i Greenpeace Gjermani, theksoi përfitimet mjedisore të planit të SPD dhe propozoi një qasje me dy drejtime për trajtimin e problemit.

“Sektori i transportit të Gjermanisë ende mbetet prapa në reduktimin e emetimeve dhe zëvendësimi i makinave të vjetra me naftë dhe benzinë me ato elektrike është thelbësor për të përmbushur angazhimet tona për klimën”.

Kaiser shtoi se ndërsa infrastruktura e karikimit është jetike, nuk ka asnjë arsye për të mos ndjekur të dyja strategjitë njëkohësisht, duke shtuar: “Ne mund dhe duhet t’i bëjmë të dyja – zgjerimin e rrjetit të karikimit dhe nxitjen e konsumatorëve për të kaluar në automjetet elektrike”.

Mediat kujtojnë se një skemë e mëparshme që u zhvillua nga janari deri në shtator 2009, pa klientët të merrnin një zbritje prej 2,500 euro për një makinë deri në 12 muaj të vjetër kur tregtuan një makinë më shumë se nëntë vjeç.

Skema prej 5 miliardë eurosh inkurajoi pothuajse dy milionë shoferë të heqin makinat e tyre të vjetra dhe t’i shkëmbejnë ato me një të re, dhe rriti shitjet e makinave me 28%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Propozimi i bonusit i SPD është aktualisht në diskutim, pa asnjë datë të konfirmuar për prezantimin e tij.