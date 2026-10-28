A do të lejohen veturat me benzinë dhe naftë në BE edhe pas vitit 2035?

Bashkimi Evropian mund të tërhiqet nga plani për ndalimin e shitjes së veturave të reja me motorë me djegie të brendshme nga viti 2035, pasi negociatorët e tri grupeve kryesore politike në Parlamentin Evropian kanë arritur një kompromis për lehtësimin e objektivave të emetimeve.
Sipas marrëveshjes së përkohshme, prodhuesit e automjeteve do të duhet të ulin emetimet e dioksidit të karbonit nga veturat e reja për 87.5 për qind deri në vitin 2035, krahasuar me nivelet e vitit 2021. Ky objektiv paraqet një ndryshim nga plani fillestar, i cili parashikonte uljen e emetimeve për 100 për qind.
Nëse propozimi miratohet përfundimisht, prodhuesit do të kenë më shumë hapësirë për të vazhduar prodhimin dhe shitjen e disa modeleve me benzinë dhe naftë, si dhe të veturave hibride, edhe pas vitit 2035.
Komisioni Evropian kishte propozuar më herët uljen e objektivit në 90 për qind, duke paraparë që emetimet e mbetura të kompensoheshin përmes përdorimit të çelikut me emetime të ulëta të karbonit, karburanteve sintetike dhe biokarburanteve.
Kompromisi i ri përfshin masa që do t’u mundësojnë prodhuesve të kompensojnë një pjesë të emetimeve përmes përdorimit të materialeve më pak ndotëse. Ndër to është edhe çeliku i gjelbër, prodhimi i të cilit shkakton më pak emetime të gazrave serrë sesa metodat tradicionale.
Ndryshimi vjen në një kohë kur industria evropiane e automobilave po përballet me sfida në kalimin drejt automjeteve elektrike, përfshirë kostot e prodhimit dhe konkurrencën në tregun ndërkombëtar.
Megjithatë, marrëveshja nuk nënkupton se veturat me benzinë dhe naftë do të vazhdojnë të shiten pa kufizime. Prodhuesit do të duhet të përmbushin objektivat e përcaktuara për emetimet, ndërsa veturat elektrike pritet të mbeten pjesë qendrore e strategjisë evropiane për transport më të pastër.
Propozimi ende duhet të kalojë nëpër procedurat përkatëse të miratimit në institucionet e Bashkimit Evropian. Deri në miratimin përfundimtar, rregullat e reja nuk mund të konsiderohen të vendosura.
Nëse kompromisi bëhet ligj, ai do të shënonte një ndryshim të rëndësishëm në politikën evropiane për automobilat, duke u dhënë prodhuesve më shumë fleksibilitet për të arritur objektivat klimatikë.