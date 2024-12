A do të vazhdojë Messi me Inter Miamin

Presidenti i Inter Miamit, Jorge Mas ka treguar synimet për skuadrën e tij.

Mas, synon t’i ofrojë legjendës argjentinase, Lionel Messi kontratën e re deri më 2026 dhe dëshiron ta shohë atë në hapjen e stadiumit të ri.

Inter Miami president Jorge Mas: “I’m very confident Leo Messi will be opening our new stadium in 2026”.

“Jam shumë i bindur se Leo Messi do të hapë stadiumin tonë të ri në vitin 2026”. “Do të rri me Leon në një moment jashtë sezonit… Jam optimist se për sa kohë që shëndeti i Messit të jetë i qëndrueshëm, ne do ta shohim atë në rozë”, tha Mas.

Messi, këtë sezon nuk arriti të fitonte MLS Cup pasi që u eliminua nga Atlanta Unitedi.

Mirëpo, sezoni i tij nuk i ka shkuar huq pasi “La Pulga” u shpall MVP i MLS për vitin 2024./