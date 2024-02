​A e dini se ngrënia e kivit përmirëson humorin?

Një përforcues i fuqishëm i humorit mund të jetë në tasin tuaj me fruta.

Në një studim të fundit, shkencëtarët nga Zelanda e Re shqyrtuan se si kivi mund të ndikojë në disponimin tonë, raporton Newsweek.

Vetëm katër ditë pasi kishin ngrënë dy kivi në ditë, pjesëmarrësit filluan të vërejnë përmirësime në humor dhe vetëbesim, duke arritur kulmin pas dy javësh.

“Është mirë që njerëzit të dinë se ndryshimet e vogla në dietën e tyre, si shtimi i kivit, mund të ndikojnë në mënyrën se si ndihen çdo ditë”, tha një nga shkencëtarët.

Ai shtoi se ndërsa pjesëmarrësit që morën tabletat e vitaminës C treguan disa përmirësime, ata panë efektet më të rëndësishme pas konsumimit të të gjithë kivit, duke sugjeruar se mund të ketë lëndë të tjera ushqyese brenda të gjithë frutës që mund të kontribuojnë gjithashtu në mirëqenien mendore.

Besohet se këto ndryshime të humorit mund të jenë pjesërisht për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës C në fruta.

Studimet e mëparshme kanë treguar se marrja e vitaminës C lidhet me përmirësimin e humorit, vitalitetit dhe mirëqenies, ndërsa mungesa e vitaminës C lidhet me shkallë më të lartë të depresionit dhe dëmtimit njohës.