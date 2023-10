I thashë: A e do famën?

Tha: Përse jo!

– A do të të tregoj për rrugën më të shkurtër (më efikase) të famës?

Tha: Po.

– Shaj femrat dhe guxo të flasësh ndaj pushtetarëve!! Dhe, pas kësaj unë të garantoj ty një pozitë te njerëzit dhe një vend në xhehenem!!

Tha: Po, përse vendi në xhehenem, ndërkohë që unë them të vërtetën.

– E vërteta, nëse me të nuk kihet për qëllim kënaqësia e Allahut, bëhet barrë për të zotin që e ka thënë. Kam lexuar një hadith të saktë, që thotë: “Hipokrizia (dyfytyrësia) është shirk”.

Shejkh Muhamed El-Gazali

Nga: Lavdrim Hamja

