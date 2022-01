A është ‘Florona’ një tjetër variant i COVID-19? Ja çka dimë për sëmundjen e re!

Sikur variantet e reja të COVID-19 të mos ishin mjaft shqetësuese, tani kombinimet e virusit me sëmundje të tjera po rezultojnë në formimin e sëmundjeve të padëgjuara më parë. Së pari, ishte Delmicron, një gjendje që rezulton nga infeksionet e njëkohshme të të dy varianteve Omicron dhe Delta të COVID-19. Dhe tani, një sëmundje e re e quajtur “Florona” duket se është shfaqur në Izrael.

Çfarë është Florona?

Florona me sa duket është emri që i është dhënë gjendjes kur një pacient kontraktohet si nga COVID-19 ashtu edhe nga gripi. Sipas një postimi në Twitter nga Arab News, Izraeli raportoi rastin e tij të parë “Florona” të enjten, një ditë para se ky shtet të fillonte administrimin e vaksinave të katërta për popullatën e ndjeshme. Sipas raportimeve, Florona ndodh pas “infeksionit të dyfishtë” ose “bashkëinfeksionit” si me SARS-CoV-2 ashtu edhe me virusin e gripit. Rasti u zbulua te një grua shtatzënë e pavaksinuar e cila ishte shtruar në një qendër mjekësore.

A është Florona një variant i ri Covid-19?

Ndryshe nga disa prej pretendimeve të bëra nga postimet e lajmeve të rreme në rrjetet sociale, Florona nuk është një variant i ri i COVID-19. Varianti i fundit i COVID-19 që u zbulua ishte Omicron dhe asnjë variant tjetër nuk është identifikuar që atëherë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.

Megjithatë, OBSH-ja konfirmon se bashkë-infeksioni si me COVID-19 (çdo variant) ashtu edhe me virusin e gripit është me të vërtetë i mundur dhe shtoi se mënyra më e mirë për të shmangur një gjendje të tillë është vaksinimi kundër COVID-19 dhe Gripit.

Cilat janë simptomat e Floronës?

Ndërsa si COVID-19 ashtu edhe gripi ndikojnë në sistemin e frymëmarrjes, ka disa dallime midis mënyrës se si gripi dhe Covid ndikojnë dhe manifestohen në shëndet.

Simptomat e “Florona” përfshijnë temperaturë të lartë, dhimbje ose shtrëngim të vazhdueshëm në gjoks, gulçim dhe humbje oreksi. Mund të çojë gjithashtu në gjendje konfuzioni dhe ankthi.

Sipas OBSH-së, simptomat e lehta të një infeksioni të dyfishtë COVID-19 dhe gripit mund të trajtohen vetë në shtëpi pa kërkuar ndonjë shtrim në spital.

Në raste të rënda, simptomat e Floronës mund të përfshijnë gjithashtu pneumoni, miokardit dhe inflamacion në muskujt e zemrës.

Është shqetësuese Florona?

Si COVID-19 ashtu edhe gripi janë viruse që prekin traktin respirator dhe mund të shkaktojnë sëmundje të rënda dhe madje edhe vdekje. Ndërsa simptomat dhe mënyrat e transmetimit për të dy viruset janë të njëjta, të dy kanë trajtime dhe vaksina të ndryshme. Infeksioni i dyfishtë me të dy viruset mund të shkaktojë komplikime në trup dhe të stresojë sistemin imunitar.

“Teksa “Florona” nuk është një variant i ri, shfaqja mund të jetë tregues i një sistemi imunitar të dobësuar nën sulmin nga dy infeksione virusale”, u citua nga mediat izraelite Dr. Nahla Abdel Wahab, mjeke e Spitalit Universitar të Kajros pas shfaqjes së sëmundjes.

Mes muajve të dimrit që po vazhdojnë, të njohur ndryshe si “stina e gripit”, shpërthimet e gripit sezonal nuk janë të rralla në disa vende. Me rastin e COVID-19 që po arrin kulmin në të gjithë botën pas shfaqjes së Omicron, frika nga rritja e rasteve të “Florona” mund të mos jetë e pabazë.

Si ta parandaloni Floronën?

Ndjekja e protokolleve të distancimit social, mbajtja e maskave dhe vaksinimi kundër COVID-19 dhe gripit është e vetmja mënyrë për ta parandaluar Floronën. Vaksinat e gripit janë përdorur që nga viti 1949, veçanërisht në mesin e grupeve vulnerabël siç janë të moshuarit. Ndërkohë, shumica e vendeve kanë hartuar plane vaksinimi për popullsinë e tyre të rritur. /klankosova