A është më e rrezikshme të jesh shumë i dobët apo mbipeshë, shkenca ka dhënë përgjigjen

Një studim i ri nga Danimarka ka sjellë rezultate të papritura: të qenit tepër i dobët mund të jetë më i rrezikshëm për shëndetin dhe jetëgjatësinë sesa mbipesha ose obeziteti i lehtë.
Shkencëtarët paralajmërojnë gjithashtu për fenomenin e njohur si “obez, por në formë të mirë”, duke theksuar se pamja e jashtme nuk është gjithmonë tregues i gjendjes së vërtetë shëndetësore.
Studimi dhe rezultatet
Në hulumtimin e kryer nga Spitali Universitar i Aarhusit, u ndoqën 85,761 persona për një periudhë pesëvjeçare. Gjatë kësaj kohe, 8 për qind e pjesëmarrësve (7,555 persona) humbën jetën.
Pjesa dërrmuese e tyre (81.4 për qind) ishin gra, ndërsa mosha mesatare në fillim të studimit ishte 66.4 vjeç, raporton City Magazine.
Rezultatet treguan se personat me BMI mes 25 dhe 30 (mbipeshë) apo 30–35 (obezitet i lehtë) nuk kishin rrezik më të lartë vdekshmërie krahasuar me ata me një BMI “ideal” 22.5–25.
Nga ana tjetër, ata me BMI nën 18.5 kishin 2.7 herë më shumë gjasa të vdisnin, ndërsa ata në kufirin e poshtëm të peshës normale (18.5–20) kishin dyfish rrezik. Edhe grupi me BMI 20–22.5 paraqiti një rritje prej 27 për qind në rrezikun e vdekjes.
Vetëm te personat me obezitet të shkallës së dytë (BMI 35–40) u vu re një rritje e dukshme e vdekshmërisë – rreth 23 për qind më e lartë.
Kequshqyerja, faktor serioz rreziku
Sipas autorit të studimit, Dr. Sigrid Bjerge Gribsholt, rezultatet duhet interpretuar me kujdes, pasi humbja e peshës shpesh është pasojë e sëmundjeve ekzistuese.
“Sëmundja, jo vetë pesha e ulët, mund të jetë arsyeja pse njerëzit me BMI të ulët vdesin më shpesh. Megjithatë, kequshqyerja mbetet një faktor serioz rreziku për jetëgjatësinë,” thekson Dr. Gribsholt.
Studiuesit shtojnë se edhe personat e dobët mund të jenë në rrezik për sëmundje të zemrës, për shkak të yndyrës viscerale – një lloj dhjami i fshehur që grumbullohet rreth mëlçisë, stomakut dhe zorrëve.
Ndryshe nga dhjami nënlëkuror, kjo yndyrë e brendshme përshpejton plakjen e zemrës dhe dëmtimin e enëve të gjakut.
Forma e trupit ka rëndësi
Ekspertët theksojnë se forma trupore ndikon gjithashtu në shëndetin kardiovaskular.
Tek burrat, dhjami i tepërt në bark lidhet me plakje më të shpejtë të zemrës, ndërsa tek gratë me dhjamë të shpërndarë në vithe dhe kofshë, zemra priret të jetë më e shëndetshme dhe “më e re”.
Studimi nxjerr në pah se as dobësia e tepërt dhe as obeziteti i rëndë nuk janë rruga drejt jetëgjatësisë.
Një BMI pak më e lartë nuk përkthehet domosdoshmërisht në jetë më të shkurtër, por çelësi i shëndetit mbetet në ekuilibërin midis ushqyerjes së moderuar, aktivitetit fizik dhe kontrolleve të rregullta mjekësore.