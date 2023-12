A hani fruta pas ngrënies? Ja miti i rremë që duhet ta shmangni

Frutat janë një nga ushqimet më të shëndetshme që kemi në dispozicion: megjithatë ka nga ata që pohojnë se konsumimi i tyre në fund të një vakti nuk është i shëndetshëm. A është e vërtetë?

Frutat janë përfshirë në të gjitha dietat dobësuese dhe përgjithësisht janë sinonim me të ushqyerit e shëndetshëm: shumë e vërtetë, sepse përmbajnë vitamina, minerale dhe ujë, kanë shumë pak kalori, yndyrë dhe sheqer me origjinë natyrore. Prandaj është ushqimi i përkryer dhe duhet të marrë 5 herë në ditë, për të mbajtur larg sëmundjet e sistemit kardiovaskular dhe disa forma të kancerit. Sidoqoftë, është e zakonshme që fruti të mos konsumohet kurrë në fund të një vakti, sidomos gjatë dietave dobësuese: arsyeja më e shpeshtë është se fibrat e përmbajtura në ushqim do të çonin në fryrje.

Por siç lexojmë në faqen e internetit të Institutit Superiore di Sanità, kjo gjë është vetëm një mashtrim: nëse është e vërtetë që disa përbërës të frutave, të tilla si fibrat dhe oligosakaridët e lartpërmendur, mund të ngadalësojnë në një masë modeste kalimin e ushqimit përmes traktit gastrointestinal, duke shkaktuar fermentim, këto fenomene ndikojnë në veçanti tek ata që kanë një ndjeshmëri të veçantë të zorrëve. Për shembull, ata që vuajnë nga koliti ulcerativ apo sindromi i zorrëve nervoze.

Ata që nuk vuajnë nga sëmundje të veçanta mund t’i shijojnë pa problem frutat pas një vakti dhe të marrin përfitime të mëdha: siç lexojmë gjithmonë në faqen e internetit, shija e thartë e frutave i tregon trupit tonë se kemi arritur në fund të vaktit. Për më tepër, duke ngrënë fruta në fund të drekës ose darkës lejon që sheqernat që përmbahen në fruta lëshohen shumë më ngadalë se sa kur hani për të vonuar fillimin e urisë.

Vitamina C dhe antioksidantët që përmbahen në shumë lloje të frutave bëjnë të mundur absorbimin e ushqyesve të perimeve në mënyrë më efektive dhe mbrojtjen e tyre nga dëmet oksidative gjatë tretjes.

Ngrënia e disa frutave pas pjatës së parë, të dytë dhe anësore (siç është e zakonshme, për shembull, në një restorant) është një praktikë që ju mund ta trajtoni veten me qetësi, edhe nëse jeni në dietë rekomandohet që të hani sa më shumë që të jetë e mundur, sepse frutat nuk janë shkaku i mbipeshës së mundshme!