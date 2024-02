Njeriu është i çuditshëm…, është në gjendje t’ua fal të tjerëve, ndërsa bëhet i pa drejt ndaj vetvetes!?

Bëj ‘paqe’ me vetveten për të kaluarën tënde, mos e mbaj atë barrë në shpinë, mbarti me vete vetëm mësimet e nxjerra prej së kaluarës dhe asgjë tjetër.

Paqja me vetveten hap horizonte dhe mundësi të reja për ty.

Pra, bëje këtë marrëveshje me vetveten dhe jeto e/i lumtur, ashtu siç edhe e meriton.

Nga: Vehbi Zeqiri