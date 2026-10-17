A janë huthinjtë pranë humbjes së betejës?

Presioni në disa fronte po i vë në vështirësi, por arsenali i tyre dhe mbështetja iraniane mbeten pengesa serioze
Forcat qeveritare jemenase, të mbështetura nga formacione aleate, po shtojnë presionin ushtarak ndaj Huthëve në disa fronte, veçanërisht në Taiz dhe Marib.
Ndërkohë, këtë javë janë intensifikuar ndjeshëm sulmet me raketa dhe bombardimet në zonat e Jemenit veriperëndimor nën kontrollin e rebelëve.
Avionët e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite kryen disa valë sulmesh ajrore, pasi paralajmëruan banorët e kryeqytetit Sana që të qëndronin larg dy objekteve të rëndësishme të naftës.
Megjithatë, pavarësisht luftërave të njëpasnjëshme, Huthinjtë nuk janë dobësuar. Përkundrazi, nga çdo konflikt kanë dalë më të organizuar, më të disiplinuar dhe ushtarakisht më të fuqishëm, duke shtuar rezervat e armëve, municioneve dhe pajisjeve ushtarake.
Përmasat e këtij armatimi, janë dëshmuar nga ngarkesat që forcat qeveritare kanë sekuestruar vazhdimisht. Disa prej tyre janë kapur gjatë kontrabandimit përgjatë bregdetit të Gjirit të Adenit dhe rrugëve shkretinore përmes Al Mahrahut, Hadramautit, Maribit dhe Al Jawfit.
Të tjera, të transportuara nga deti drejt zonave të kontrolluara nga Huthët përgjatë Detit të Kuq, janë ndaluar në bashkëpunim me forcat detare ndërkombëtare.
Vitet e fundit, rebelët kanë ndërtuar brenda Jemenit një arsenal të konsiderueshëm raketash moderne me rreze të mesme veprimi, dronësh dhe armësh me rreze më të gjatë.
Garda Revolucionare iraniane dhe Hezbollahu libanez kanë luajtur rol të rëndësishëm në forcimin e strukturave organizative, ushtarake dhe mediatike të lëvizjes.
Kjo mbështetje i ka shndërruar rebelët në një nga forcat më të afta luftarake të të ashtuquajturit bosht iranian të rezistencës. Ata kanë dëshmuar gjithnjë e më shumë aftësinë për të zhvilluar operacione komplekse ushtarake, të ngjashme me ato që dikur karakterizonin Hezbollahun.
Por Huthinjtë kanë një avantazh të rëndësishëm: kontrollojnë një territor të gjerë, përfshirë zona bregdetare, dhe kanë në dispozicion një popullsi të madhe, prej së cilës mund të rekrutojnë dhjetëra mijëra luftëtarë.
Pas rekrutimit, luftëtarët i nënshtrohen indoktrinimit intensiv, të ushqyer me armiqësi sektare dhe rajonale, si dhe me propagandë kundër vendeve fqinje, veçanërisht Arabisë Saudite.
Gazetari dhe studiuesi jemenas Adnan al-Gabarni, i specializuar në çështjet ushtarake dhe të sigurisë, e përshkruan lëvizjen si një organizatë ushtarake xhihadiste të mbyllur dhe të fshehtë, si në strukturë, ashtu edhe në mënyrën e veprimit.
Sipas tij, Huthinjtë nuk besojnë te pjesëmarrja popullore dhe e përdorin politikën si mbulesë për zgjerimin dhe konfliktin.
Një kërcënim përtej kufijve të Jemenit
Dobësimi i kapaciteteve ushtarake të Huthinjve është kthyer në një përparësi për shumë vende, pasi veprimet e tyre kërcënojnë jo vetëm Jemenin, por edhe shtetet përreth.
Në një nga rajonet më të ndjeshme të botës, aftësia e tyre për të goditur transportin dhe infrastrukturën energjetike mund të ndikojë edhe në çmimet globale të energjisë.
Në terren, ata nuk kanë arritur të fitojnë pozicione të rëndësishme të reja në zonat rurale të Taizit. Përparimi i tyre është kufizuar në disa fshatra bujqësorë me rëndësi të vogël.
Ndërkohë, forcat qeveritare kanë rimarrë pjesë perëndimore të distriktit Al Wazi’iyah dhe malet Kahboub, duke përparuar në drejtim të ngushticës Bab al-Mandab.
Nëse kjo ofensivë vazhdon, rebelët mund të detyrohen të braktisin disa nga pozicionet e pushtuara më parë. Të shpërndarë në disa fronte, ata duhet të ndajnë forcat dhe burimet për të përballuar njëkohësisht sulmet e kundërshtarëve.
Kjo mund t’i konsumojë gradualisht rezervat dhe të lodhë luftëtarët e tyre. Bombardimet e fuqishme qeveritare u kanë shkaktuar tashmë humbje të konsiderueshme në njerëz dhe pajisje.
Kur kërkojnë strehim, luftëtarët fshihen në shpella, tunele dhe llogore, por terreni i thyer dhe i panjohur i ekspozon ndaj pritave.
Nën këtë presion, Huthinjtë po shtojnë edhe dhunën ndaj civilëve. Në zonat rurale të Taizit raportohen persekutime, dhunë e qëllimshme dhe privim nga ushqimi. Jashtë Jemenit, ata kanë intensifikuar sulmet ndaj infrastrukturës civile saudite, përfshirë disa aeroporte.
Humbja është e mundur, por jo e lehtë
Mundja e Huthinjve nuk është e pamundur, por sot paraqet një sfidë shumë më të vështirë se më parë. Disa vëzhgues paralajmërojnë se, nëse rebelët nuk përballen me vendosmëri, çmontimi i kapaciteteve të tyre ushtarake do të bëhet edhe më i vështirë në të ardhmen.
Megjithatë, dobësimi mund të vijë edhe nga brenda. Karakteri i mbyllur dhe izolues i lëvizjes mund të kthehet në pikën e saj të dobët. Sipas disa analisteve, kombinimi i presionit të jashtëm me përçarjet e brendshme dhe një fushatë ushtarake të qëndrueshme mund të krijojë kushtet për humbjen përfundimtare të Huthinjve. /tesheshi.com/