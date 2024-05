A janë inteligjentë njerëzit me Çrregullim të Personalitetit Kufitar?

Kur trajtohen çështjet e shëndetit mendor, është e rëndësishme të shmangen përgjithësimet, pasi kjo çon në stigmatizim. Duke u nisur nga kjo, është e nevojshme të shihet marrëdhënia midis BPD-së dhe inteligjencës në një mënyrë të gjerë dhe gjithëpërfshirëse.

Pikëpamja stereotipike ngre dyshime nëse njerëzit me çrregullim të personalitetit kufitar (BPD) janë inteligjentë, ndër paragjykimet e tjera. Është gabim të injorosh heterogjenitetin e madh klinik të çrregullimeve psikiatrike.

BPD nuk është domosdoshmërisht e lidhur me një deficit ose suficit intelektual. Megjithatë, karakteristikat e tij mund të përkthehen në sfida të dukshme në fusha të tilla si akademikët, puna ose marrëdhëniet. Le të gërmojmë më thellë.

Çfarë është çrregullimi i personalitetit kufitar?

Kjo sëmundje karakterizohet nga paqëndrueshmëria në marrëdhëniet ndërpersonale, vetë-imazhi dhe emocionet, si dhe nga sjellje impulsive dhe vetëshkatërruese. Ekspertët sugjerojnë se BPD mund t’i ketë rrënjët në traumat e fëmijërisë, të lidhura me përvojat e keqtrajtimit, abuzimit ose neglizhimit. Njerëzit me këtë gjendje mendore zakonisht përballen me kriza të thella, të karakterizuara nga shqetësime të mëdha emocionale. Ndjenja e pafuqisë është shumë e zakonshme dhe, ndonjëherë, frika e braktisjes i shtyn ata të marrin masa drastike.

Për të parandaluar që frika e tyre më e madhe të bëhet realitet, ata mund të marrin vendime impulsive të tilla si prishja e miqësive ose partnerëve, disa madje mendojnë të marrin jetën e tyre ose forma të tjera të vetëdëmtimit. Të dhënat tregojnë se 60-70% e pacientëve me BPD bëjnë përpjekje për vetëvrasje. Nëse dikush afër jush e ka këtë çrregullim, ju e dini që ulje-ngritjet e papritura janë të zakonshme. Duke pasur parasysh paparashikueshmërinë e tyre, reagimet e tyre shpesh janë befasuese. Ju mund të kaloni nga qetësia në të qarë ose të zemëruar brenda pak minutash, ndonjëherë për shkak të shkaktarëve që të tjerët as nuk i vënë re.

Inteligjenca e njerëzve me BPD

Përgjigja nëse njerëzit me BPD janë inteligjentë përfshin të kuptuarit se secili rast është unik dhe, nga ana tjetër, se inteligjenca përfshin disa dimensione. Për më tepër, për shkak se ky çrregullim nuk ka një korrelacion të drejtpërdrejtë me IQ, nuk është e përshtatshme të përgjithësohet dhe të thuhet se të gjithë njerëzit me BPD janë ose inteligjentë ose jo. Në këtë drejtim, hulumtimi nxjerr në pah gamën e gjerë të profileve neurokognitive te individët me këtë gjendje. Disa kanë aftësi njohëse brenda intervalit mesatar ose edhe më të lartë. Megjithatë, këto mund të ndikohen nga vështirësitë në rregullimin emocional , duke shfaqur sfida në aspekte të tilla si në vijim:

Kujtesa

Vendimmarrje

Fleksibilitet kognitiv

Përqendrimi dhe vëmendja

Planifikimi dhe organizimi

Por, siç u tha tashmë, sfida më e madhe është shpesh natyrë emocionale sesa njohëse; Sfida kryesore qëndron, pra, në inteligjencën emocionale.

Lidhur me këtë, një studim i publikuar në Clinical Psychology & Psychotherapy nxjerr në pah një fakt interesant: megjithëse këta njerëz kanë aftësinë për të menaxhuar emocionet e tyre në mënyrë efektive, besimi se nuk mund ta bëjnë këtë kontribuon që ata të mos e përdorin këtë aftësi kur kanë më shumë nevojë.

Pyetjet e bëra më shpesh në lidhje me BPD

Në lidhje me problemet e shëndetit mendor , është e zakonshme të hasim mite të shumta që, në vend të informimit dhe ndërgjegjësimit, shërbejnë për t’u vënë etiketa të ngurta dhe të stigmatizuara atyre që vuajnë prej tyre. Më poshtë do të trajtojmë disa pyetje të bëra më shpesh mbi këtë temë.

A janë BPD dhe bipolare sinonime?

Jo. Ata ndajnë disa tipare, të tilla si ndryshueshmëria në humor, por secili ka kritere specifike diagnostikuese dhe dallime në manifestimet klinike. Megjithëse dikush me këtë çrregullim përjeton ndryshime të papritura të humorit, ai nuk konsiderohet të ketë episode maniake ose depresive në kuptimin klinik që lidhet me njerëzit bipolarë . Në vend të kësaj, ata shpesh përjetojnë shpërthime emocionesh intensive që nuk zgjasin më shumë se disa minuta ose orë.

Si ndikon çrregullimi në punën dhe jetën akademike?

Pasojat në punën dhe jetën akademike janë zakonisht të dukshme tek njerëzit me BPD (por kjo nuk do të thotë se ata nuk janë inteligjentë). Vështirësitë në marrëdhënie mund të krijojnë konflikte me kolegët, eprorët ose klientët. Gjithashtu, prirja për impulsivitet mund të çojë në marrjen e vendimeve të nxituara, pa marrë parasysh pasojat. Ndërsa BPD nuk konsiderohet një paaftësi, ajo mund të ndikojë në funksionimin e përditshëm të atyre që vuajnë prej saj. Paqëndrueshmëria emocionale , brishtësia në vetëvlerësim dhe vështirësia në përqendrim ndikojnë në aftësinë për të menaxhuar stresin, për të kapërcyer pengesat dhe për të ndjekur qëllime profesionale ose akademike. Por këto sfida nuk janë të pamundura për t’u kapërcyer. Me trajtimin dhe mbështetjen e nevojshme, dikush me çrregullim të personalitetit kufitar mund të shkëlqejë si profesionalisht ashtu edhe akademikisht.

A është “i shërueshëm”?

Terapia dialektike e sjelljes, e zhvilluar nga psikologia Marsha M. Linehan , është një qasje e krijuar posaçërisht për të trajtuar këtë çrregullim mendor. Ai kombinon strategjitë e ndryshimit të sjelljes me teknikat e pranimit dhe të ndërgjegjes . Përveç kësaj, ajo punon në rregullimin emocional, tolerancën ndaj shqetësimit dhe aftësitë sociale. Kjo gjendje nuk zhduket përgjithmonë, por trajtimi mund të jetë shumë efektiv në përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientit dhe uljen e simptomave. Bën ndryshim duke i lejuar ata të kryejnë një zhvillim më funksional dhe më të kënaqshëm.

A mund të jetojë vetëm një person me BPD?

Në varësi të intensitetit të simptomave të tyre dhe efektivitetit të trajtimit të marrë, ka nga ata që bëjnë jetë të pavarur. Kjo është e mundur kur ata kanë një sistem të fortë mbështetës, terapi të rregullt dhe nëse janë në gjendje të zhvillojnë dhe zbatojnë aftësi për të menaxhuar sfidat e tyre emocionale. Në rastet më të rënda, nëse rreziku i sjelljes vetëdëmtuese është i lartë dhe tendenca për të reaguar në mënyrë impulsive është e rëndësishme, aftësia për të jetuar në mënyrë autonome do të ndikohej.

Pikat e forta të pacientit me çrregullim të personalitetit kufitar

Ashtu si sfidat ndryshojnë nga personi në person, po ashtu ndryshojnë edhe pikat e forta individuale. Megjithatë, ka disa aspekte pozitive të përbashkëta për dikë me çrregullim. Për shembull, duke qenë se ata shpesh përballen me kriza emocionale , ata shpesh priren të jenë të mirë në përshtatjen ndaj vështirësive, duke treguar elasticitet të admirueshëm. Ata zhvillojnë një forcë të brendshme që i lejon ata të ecin përpara, duke mësuar më shumë për veten në këtë proces.

Përveç kësaj, ata priren të jenë njerëz shumë kreativë, me një stil të menduari që i shpëton konvencioneve. Mendjet e tyre aktive i çojnë ata drejt zgjidhjeve novatore për sfidat që hasin. Në të njëjtën kohë, është e zakonshme të vërehet se ata shprehin shumë mirë emocionet e tyre përmes aktiviteteve artistike, ku terapia e artit është një qasje më se e vlefshme në këto raste.

Rekomandime për të ofruar mbështetje dhe për të kapërcyer stigmën

Perceptimi në lidhje me njerëzit me BPD meriton një qasje gjithëpërfshirëse. Stigma që rrethon BPD-në shpesh lind nga mungesa e të kuptuarit rreth gjendjes. Empatia, durimi dhe dhembshuria janë elementë themelorë kur bashkëveproni me dikë që paraqet këtë pamje klinike; ndërkohë që promovimi i mjediseve gjithëpërfshirëse dhe mirëkuptuese është thelbësor për një shoqëri më harmonike dhe më të drejtë. Po ju ndajmë me ju një sërë rekomandimesh të vlefshme, si për ata që jetojnë me dikë që ka këtë çrregullim, ashtu edhe për komunitetin në përgjithësi.

Si të komunikoni në mënyrë efektive me dikë me BPD?

Qartësia dhe durimi janë çelësi. Sigurohuni që t’i shprehni mendimet dhe ndjenjat tuaja në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të qetë, në këtë mënyrë ju ndihmoni në uljen e ankthit dhe ankthit . Është gjithashtu e rëndësishme që të vendosni kufij me vendosmëri dhe të qëndroni të qetë.

Si të shoqërojmë në kohë krize?

Gjatë krizave, emocionet intensifikohen dhe si ju ashtu edhe pacienti mund të përjetoni nivele të larta zhgënjimi. Në këto momente, shmangni presionin për të zgjidhur gjithçka menjëherë, duke kuptuar se proceset emocionale kërkojnë kohë. Nëse ai ju sulmon ose përdor fjalë lënduese, përpiquni të kuptoni se reagimet e tij nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht se si ndihet ai për ju, por më tepër shqetësimin e tij emocional. Dëgjoni pa gjykuar, por nëse ndiheni të paaftë për të trajtuar situatën, kërkoni mbështetje nga familja, miqtë ose profesionistët e përfshirë në trajtimin tuaj.

Si të luftohet diskriminimi?

Destigmatizimi i sëmundjeve mendore përfshin veprime në nivel individual dhe kolektiv. Bëni pak duke mbajtur si flamur ndjeshmërinë, duke u kujdesur për fjalët që përdorni dhe duke mbrojtur mundësi të barabarta. Angazhimi juaj i veçantë forcon zërin kolektiv kundër diskriminimit.

Ndihmon për të përballuar paragjykimet

Kur flasim për qeniet njerëzore, nuk ka përgjigje të vetme, pavarësisht nëse ata ndajnë apo jo një diagnozë klinike. Prandaj, ka njerëz me BPD që janë shumë inteligjentë dhe shkëlqejnë në fusha të ndryshme, duke sfiduar stereotipet rreth kësaj gjendjeje.

Kuptimi i sfidave të shëndetit mendor duhet të shkojë përtej etiketave. Stigmatizimi i dikujt për shkak të diagnozës së tij mund të dëmtojë përvojën e tij dhe, në të njëjtën kohë, të pengojë promovimin e përfshirjes në nivel shoqëror. Le të vlerësojmë veçantinë e secilit individ. Le të përballemi me paragjykimet.