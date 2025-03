A jemi shtet musliman?!

Para disa kohe e kam shkruar këtë, por tash me këtë emision më detyruan disa “shkencëtarë” ta ripostoj!

——–

Kosova shtet “budist”!

Degjoje çka deklarojnë analistat tane dhe elitat tona: Fakti që Kosova ka shumicë muslimane, nuk do thotë se është shtet musliman!

Deklaratat e këtilla qesharake i habisin të huajt, por nuk i bindin ata të thonë se Kosova është vend i krishterë, vend budist, apo vend hindus por as të deklarojnë se Kosova është Republikë Islamike!

Ajo që botërisht shprehet e thuhet për përkatësinë fetare të vendeve të ndryshme, kurrë nuk synohet me të edhe Rendi Juridik i shteteve të caktuara, dhe prandaj edhe kur i thuhet një gjermani, anglezi, amerikani se shtetet e tyre janë krishtere, asnjëri nga ta nuk delë e ta mohon këtë, por edhe asnjëri nuk e mendojnë se shtetet e tyre kanë Rend Juridik Krishter. O njerëz të kompleksuar dhe inferiorë, kuptone njëherë e përgjithmonë se Kosova është shtet muslimanë, edhe nëse ndonjëri nga ju, nuk e dini për veten tuaj se çka jeni?!