A ka ndonjë lidhje midis mungesës së vitaminës D dhe depresionit?

“Vitamina e diellit” është më e njohur për mbështetjen e shëndetit të kockave, por studimet tregojnë një lidhje midis depresionit dhe mungesës së vitaminës D.

Por kjo nuk do të thotë se mosmarrja e vitaminës D shkakton depresion ose se marrja e një suplementi mund ta kurojë gjendjen. Kushtet e shëndetit mendor dhe fizik janë individuale dhe çdo marrëdhënie midis një vitamine të vetme dhe shëndetit mendor është shumë më komplekse.

Ka ende shumë për të kuptuar në lidhje me efektet e vitaminës D që lidhen me gjendjen shpirtërore. Ja çfarë duhet të dini.

Çfarë është vitamina D?

Vitamina D është e lidhur me shumë funksione thelbësore shëndetësore. Për shembull, ndihmon në absorbimin e kalciumit, duke kontribuar në shëndetin e kockave. Ajo gjithashtu luan një rol në sistemin imunitar dhe aktivitetin e qelizave të trurit. Çelësi është të merrni sasinë e duhur të kësaj vitamine, sepse një sasi e madhe e saj mund të çojë në gurë në veshka, ulje të oreksit dhe dobësi. Ndërsa, nivelet e ulëta të vitaminës D mund të çojnë në dhimbje kockash dhe dobësi të muskujve.

Vitamina D dhe depresioni

Vitamina D është e rëndësishme për trurin, dhe ka gjithashtu disa studime të mëdha që tregojnë një lidhje midis niveleve të ulëta të vitaminës D dhe rrezikut të depresionit, sipas një rishikimi të literaturës 2017 në Neuropsikiatri.

Një studim, për shembull, shikoi nivelet e vitaminës D tek njerëzit e shtruar në spital për një episod depresiv. Njerëzit me mungesë të vitaminës D u zbuluan se kishin më shumë simptoma depresive sesa ata me nivele të pamjaftueshme të vitaminës D vetëm, sipas rezultateve në PLoS One në shtator 2015.

Ky studim mund t’ju bëjë të pyesni veten nëse marrja e vitaminës D mund të ndihmojë në trajtimin e depresionit. Ne e dimë nga provat klinike se plotësimi i vitaminës D nuk mund ta bëjë këtë, as nuk mund të parandalojë depresionin, sipas ODS.

Një provë klinike me më shumë se 18,000 të rritur të moshuar zbuloi se marrja e suplementeve të vitaminës D nuk e parandalon depresionin.