A keni imunitet të dobët? Provojeni këtë recetë të thjeshtë

Dimri po afron dhe imuniteti juaj me shumë gjasë do të bjerë. Harroni ilaçet e shumëta, të dëmshme e të shtrenjta. Përgatiteni këtë shurup nga përbërës natyralë dhe do të vëreni një forcim të sistemit imun.

Përbërësit:

400g xhenxhefil;

3 lugë mjaltë;

1 limon;

1l ujë;

Qërojeni xhenxhefilin dhe shtojeni mjaltën e ujin. Përzijeni mirë dhë më pas qëroni limonin dhe prapë përzieni. Këtë shurup ruani në frigorifer dhe sa pijeni gjatë ditës. Për më shumë shije shtojini ca gjethe të mentës dhe me siguri që kjo do të jetë pija e preferuar e juaja.

Pijeni këtë dhe në mënyrë të shpejtë forconi imunitetin!

Xhenxhefili qysh moti njihet si një përbërës natyral shumë i shëndetshëm që mund të ndihmojë edhe në shërimin e artritit, hemorroidet etj