A keni vënë re që thonjtë tuaj thyhen?

A e dini se ” mangani ” vjen nga fjala ” magji “? Me të drejtë mangani e ka këtë emër. Ky mineral ka veti antioksiduese dhe është thelbësor për rritjen e kockave, shërimin e plagëve si dhe për metabolizmin e karbohidrateve, aminoacideve dhe kolesterolit.

Mangani është gjithashtu thelbësor për kocka të shëndetshme dhe të forta . Përveç kësaj, është i nevojshëm për përthithjen e vitaminave të tjera si B dhe C. Së fundi, rrit shëndetin e trurit dhe mbron trupin nga kanceri.

Mungesa e manganit mund të shkaktojë dobësi , të përziera, të vjella si dhe humbje të dëgjimit , thyerje të flokëve dhe thonjtë e brishtë. Në rastet më ekstreme, mund të çojë në paralizë , verbëri , infertilitet dhe konvulsione.

Për të shmangur këto rreziqe, keni një dietë të pasur me mangan:

Ushqim deti. Midhjet, molusqet dhe karavidhe janë vetëm disa nga ushqimet e detit të pasura me mangan. Ushqimet e detit janë gjithashtu të pasura me vitaminë B, yndyrna Ω3 dhe aminoacide esenciale.

Arra dhe fara. Lajthitë dhe arrat janë të pasura me mangan. Është gjithashtu i pasur me fibra, vitaminë E, bakër dhe magnez.

Spinaqi. Perimet e errëta, jeshile dhe me gjethe janë një nga ushqimet më të shëndetshme në planet. Vetëm një filxhan spinaq përmban rreth 2 herë sasinë e nevojshme ditore të vitaminës A dhe më shumë se 6 herë vitaminën K.

Produkte me drithëra integrale. Do të përfitoni nëse, përveç dozës së kërkuar të manganit, pasuroni dietën tuaj me produkte me drithëra integrale. Orizi kafe, tërshëra, quinoa dhe meli reduktojnë rrezikun e diabetit të tipit 2, sëmundjeve të zemrës dhe llojeve të caktuara të kancerit.

Tofu dhe tempe. Këta zëvendësues klasikë të mishit për vegjetarianët janë më të shëndetshëm nga sa mendoni. Tofu është i pasur jo vetëm me mangan, por edhe me kalcium, bakër, hekur dhe yndyrna Ω3.

Fasule Lima. Qiqrat, fasulet e bardha, me sy të zinj, të kuqe si dhe fasulet Lima janë të gjitha thelbësore për ruajtjen e shëndetit të mirë. Fasulet janë të pasura me fibra, vitaminë C dhe magnez.

Çaj i zi. Një nga mënyrat më të lehta për të marrë mjaft mangan është të pini çaj të zi. Çaji i zi është gjithashtu i mirë për zemrën dhe kockat.