A mund të çojë migrena kronike në dëmtim afatgjatë të trurit?

Si një çrregullim kryesor i dhimbjes së kokës, migrena është ndër më të përhapurit.

Është parë se rreth 33% e femrave (1 në çdo 3) dhe 13% e meshkujve përjetojnë migrenë në një moment të jetës së tyre. Zakonisht fillon gjatë adoleshencës dhe ashpërsia dhe shpeshtësia e dhimbjeve të kokës rritet deri në dekadën e tretë dhe të katërt të jetës.

Pas kësaj, dhimbja gradualisht zvogëlohet. Në raste të caktuara, edhe faktorët gjenetikë rrisin rrezikun e zhvillimit të këtij çrregullimi.

Dhimbjet e kokës së migrenës: Shkaktarët dhe faktorët e rrezikut

Çdo pacient me migrenë ka shkaktarë të ndryshëm për një episod dhimbje koke. Shkaktarët kryesorë janë:

-Stresi emocional

-Kequshqyerja

-Çrregullim i gjumit

-Ekspozimi ndaj diellit

-Disa aroma të forta

-Alkooli

-Luhatja e hormoneve femërore

Ndjeshmëria e trurit të një pacienti me migrenë ndaj shkaktarëve të ndryshëm ndryshon në ditë të ndryshme. Ekziston një fazë prodrome 1-2 orë para dhimbjes së kokës ku pacienti ndihet i lodhur, i irrituar, i mërzitur, dhimbje qafe, turbullim i shikimit dhe ndjeshmëri ndaj dritës/zhurmës.

Dhimbja e kokës aktuale është e një intensiteti mesatar deri të rëndë, zakonisht në njërën anë të kokës, që përkeqësohet me aktivitetin fizik rutinë. Pacienti është zakonisht i ndjeshëm ndaj dritave dhe tingujve gjatë kësaj kohe. Ai ose ajo mund të përjetojë gjithashtu të përziera ose të vjella. Pacientët me migrenë në përgjithësi preferojnë të pushojnë në një dhomë të errët dhe të qetë.

Intensiteti i dhimbjeve të kokës nga migrena mund të jetë aq i rëndë sa ndonjëherë pacientët pyesin veten nëse shkakton ndonjë dëmtim afatgjatë në tru. Ka disa kërkime që tregojnë se skanimet e trurit në pacientët me migrenë kronike kanë disa lezione të lëndës së bardhë. Por rishikimet sistematike ndër vite tregojnë se këto lezione zakonisht nuk shoqërohen me ndonjë problem neurologjik në të ardhmen.

Ka studime që tregojnë se pacientët me migrenë me aurë kanë një rrezik në rritje për zhvillimin e goditjes. Çrregullimet e humorit duke përfshirë ankthin dhe depresionin janë më të zakonshme tek pacientët me migrenë. Migrena mund të ndikojë negativisht në shumë aspekte të rëndësishme të jetës, duke përfshirë marrëdhëniet, karrierën/arritjet financiare dhe shëndetin e përgjithshëm, veçanërisht në pacientët me migrenë kronike. Prandaj, është e rëndësishme të merrni këshilla mjekësore në kohë dhe të menaxhoni siç duhet këtë gjendje neurologjike.