A mundet t’i trajtojmë hemorroidet me mjekime alternative?

Banja e ngrohtë mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit të hemorroideve.

Pavarësisht nga madhësia ose ënjtja e një hemorroide, nuk kërkohet trajtim nëse simptomat nuk ekzistojnë. Parandalimi është ndoshta trajtimi më efektiv. Dieta dhe hidratimi i mjaftueshëm janë shumë të rëndësishme për të mbajtur jashtëqitje normale. Simptomat e hemorroideve mund të shfaqen me kalimin e jashtëqitjes së fortë dhe kapsllëkut, si dhe me diarre dhe lëvizje të shpeshta të zorrëve.

Njerëzit me kapsllëk mund të kenë nevojë për një dietë të pasur me fibra, hidratim të mjaftueshëm dhe zbutës të jashtëqitjes. Ata me lëvizje shumë të shpeshta të zorrëve mund të kenë nevojë për ilaçe antidiarreale dhe rregullime të dietës. Këto masa parandaluese zvogëlojnë sasinë e tendosjes që kërkohet për të pasur një lëvizje të zorrëve, duke ulur kështu presionin brenda enëve të gjakut për të parandaluar ënjtjen. Hemorroidi i brendshëm qe qëndron gjithmonë i zgjatur ose i prolapsuar dhe është në rrezik për trombozë ose ngecje nëse muskujt e anusit kalojnë në spazëm.

Hemorroidet e shkallës së lehtë trajtohen në mënyrë simptomatike. Mund të ketë disa spazma të muskujve analë. Mund të jenë të dobishme banjat e ngrohta, qëndrimi në një vaskë të ngrohtë për 20 minuta, dy ose tre herë në ditë. Shmangia e ushqimeve pikante mund të parandalojë gjithashtu kruajtjen anale. Medikamentet pa recetë që janë zbutëse mund të jenë të dobishme.