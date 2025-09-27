A po pengojnë kufizimet ndaj grave reagimin ndaj tërmetit në Afganistan?

Mungesa e stafit mjekësor femëror krijoi sfida për punonjëset e ndihmës. Por viktimat thonë se shpesh ndihmuesit meshkuj i ndihmonin.
Një tërmet shkatërrimtar me magnitudë 6.0 që goditi Afganistanin lindor më 31 gusht la mbi 2,200 të vdekur dhe rreth 3,600 të plagosur, sipas autoriteteve talebane, raporton Aljazeera.
Afro gjysmë milioni persona u prekën në provincat më të goditura, Kunar dhe Nangarhar, ndërsa përpjekjet për shpëtim dhe ndihmë vazhduan edhe tre javë pas tragjedisë. Megjithatë, gratë janë dukshëm të mungueshme në këto përpjekje, për shkak të kufizimeve që ua ndalojnë punën në organizata joqeveritare ose bashkëpunimin me agjenci ndërkombëtare pa shoqërues mashkull (“mahram”).
Organizatat ndërkombëtare, përfshirë OBSH dhe UN Women, paralajmërojnë se mungesa e grave punonjëse ka vështirësuar arritjen e ndihmës te gratë dhe vajzat e prekura, pasi më shumë se gjysma e të vdekurve dhe të plagosurve nga tërmeti ishin gra dhe vajza.
Megjithatë, disa gra të shpëtuara thanë se punonjësit mashkull të ndihmës i kanë asistuar. Shembuj të shpëtimit përfshijnë banore të fshatit Aurak Dandila në Kunar, të cilat u evakuan nga ekipet e shpëtimit dhe trajtuan plagët nga punonjës meshkuj. Autoritetet talebane thanë se po sigurojnë trajtim për të gjithë viktimat, pa dallim gjinie.
Mungesa e stafit femëror ka ndikuar gjithashtu në shërbimet mjekësore dhe urgjencën. Shumë profesioniste mjekësore kanë lënë vendin që pas marrjes së pushtetit nga talebanët, ndërsa gratë që mbeten përballen me kufizime në lëvizje dhe mungesë të diplomave të reja mjekësore për shkak të ndalimit të arsimit të lartë për femrat.
Gratë shtatzëna dhe të prekura nga tërmeti janë veçanërisht të rrezikuara, pasi shumë nuk mund të marrin kujdes mjekësor për arsye kulturore dhe kufizimesh. Disa organizata joqeveritare si Learn Afghanistan kanë dërguar ekipe femërore mjekësore për trajtimin e grave shtatzëna, por nevoja mbetet e madhe, me mbi 11,600 gra shtatzëna që kërkojnë ndihmë urgjente.
Ekspertët e OKB-së dhe organizatave lokale theksojnë se prania e grave punonjëse është thelbësore për të siguruar ndihmë jetike për gratë dhe vajzat. Një pjesë e komuniteteve lokale, megjithatë, ka treguar hapje dhe gatishmëri për të pranuar ndihmën dhe bashkëpunuar me ekipet e grave. /mesazhi