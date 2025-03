A po tërhiqet nga tregu një prej veturave më tërheqëse të Audi?

Përhapen gjithnjë e më shumë thashethemet se Audi nuk ka në plan të ketë një pasardhës për modelin A7 Sportback.

Pavarësisht se A7 është një nga limuzinat ose kupeët më atraktive me katër porta, siç dëshironi ta quani, duket se Audi është gati të ndalojë prodhimin e këtij modeli. Gjatë verës do të dalë modeli i ri A6, dhe duket se ky model do të zërë hapësirën që kishte A7.

Koha po ndryshon, dhe disa vjet më parë, prodhuesit e makinave gjermane premium, përfshirë Audin, përpiqeshin të mbushnin çdo hapësirë në ofertën e tyre. Klasikët si Mercedes CLS janë larguar, BMW Seria 6 Gran Coupe është bërë pjesë e së kaluarës, dhe Volkswagen ka pensionuar Arteon.

Tani, duket se oferta është thjeshtuar, ndoshta për shkak të zgjerimit të mëparshëm me modelet elektrike të veçanta. Më parë, A5 Sportback duhej të largohej, pasi modeli i ri A4 u riemërua si A5.

Kështu do të ndodhte edhe me A6, i cili duhej të bëhej A7, por Audi kohët e fundit vendosi ta rikthejë emërimin në emrin e mëparshëm. Pavarësisht, A6 është një emër tepër i çmuar në botën e limuzinave.

A7 Sportback, që bazohet në gjeneratën aktuale (C8), shumë mund të tërhiqet, dhe po ashtu do të ndodhte me versionin A7L, që ofrohet në tregun kinez, sipas Motor1.

Kujtojmë se gjenerata e dytë e Audisë A7 u lançua në vitin 2018 dhe mori një rikonceptim të rëndësishëm në vitin 2023.