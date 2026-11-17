Intervista interesante e një fenomeni të ri politik në SHBA, sfidues i hatashëm i pushtetit aktual republikan
Abdul El-Sayed, senatori demokrat i sapozgjedhur nga shteti amerikan i Michiganit, ka tërhequr vëmendjen e publikut me kritikat e tij të ashpra ndaj Presidentit Donald Trump dhe Zëvendëspresidentit JD Vance.
Në një intervistë për emisionin “Mehdi Unfiltered”, ai tha se Trump është idiot dhe narcisist, ndërsa e përshkroi Vance si një njeri inteligjent i cili, sipas mendimit të tij, e mbështet me vetëdije presidentin për t’u afruar me qendrat e pushtetit.
Intervista me gazetarin Mehdi Hasan u botua më 6 nëntor në platformën Zeteo dhe u regjistrua në Uashington. Në intervistë, El-Sayed foli për fitoren e tij zgjedhore, punën e ardhshme në Senat dhe marrëdhëniet politike brenda administratës amerikane.
“Trump është idiot, Vance është në të vërtetë i zgjuar”
Duke folur për Zëvendëspresidentin JD Vance, El-Sayed tha se e konsideron atë shumë më keq se Trump pikërisht sepse, ndryshe nga presidenti, ai është inteligjent dhe i vetëdijshëm për veprimet e tij.
“Ajo që e bën Vance shumë më keq se Donald Trump është se, siç thashë, Donald Trump është një idiot, një budalla dhe një narcisist. Vance është në të vërtetë i zgjuar”, tha El-Sayed.
Ai gjithashtu komentoi shkrimin e Vance, të cilin e përshkroi si një “analizë të thellë”. Ai theksoi se mund të mos jetë dakord me të gjitha pikëpamjet e tij, por se është e qartë se Vance ka menduar seriozisht për çështjet për të cilat shkruan.
Sipas interpretimit të El-Sayed, Vance e njeh sjelljen e Trump-it dhe e konsideron atë të paqëndrueshme, por pavarësisht kësaj, ai e mbështet publikisht atë.
“Vendosa ta vendos trurin dhe shpirtin tim në një fushë tjetër në mënyrë që të mund t’i afrohem pushtetit,” tha El-Sayed, duke përshkruar se si, sipas mendimit të tij, mendon zëvendëspresidenti amerikan.
“Trump po shkatërron të ardhmen tuaj politike”
El-Sayed trajtoi gjithashtu pasojat e mbështetjes që republikanët i dhanë Trump-it, veçanërisht pas rezultateve të zgjedhjeve të kongresit.
“Kjo është ajo që ndodh kur mbështet pa kushte presidentin më budalla të mundshëm në historinë amerikane, dhe pastaj ai njeri shkatërron të ardhmen tënde politike dhe tani papritmas pretendon se nuk ke të bësh fare me të,” tha ai.
Gjatë bisedës, ai foli gjithashtu për mënyrën se si Partia Demokratike duhet të pozicionohet pas zgjedhjeve, si dhe për strategjinë e ardhshme të veprimit politik. Ai konfirmoi se nuk ka ndërmend të kandidojë për president në zgjedhjet presidenciale të vitit 2028.
Myslimani i parë i zgjedhur në Senatin e SHBA-së
El-Sayed mundi kandidatin republikan Mike Rogers në zgjedhjet e Senatit të Miçiganit, duke arritur një fitore me shtatë pikë përqindjeje. Kjo e bëri atë myslimanin e parë të zgjedhur në Senatin e Shteteve të Bashkuara.
Ai është mjek dhe epidemiolog me profesion, dhe më parë ka mbajtur pozicione të shëndetit publik në Detroit dhe Qarkun Wayne. Ai do të marrë mandatin senatorial në janar 2027, dhe pritet të betohet nga JD Vance.
El-Sayed gjithashtu e thirri Zv/presidentin gjatë fjalimit të tij të fitores, duke iu drejtuar atij si “JD, habibi”. Ai e quajti faktin që Vance do t’i bënte betimin e detyrës “një ironi e shijshme”.
Gjatë fushatës, Trump e quajti El-Sayed një “të çmendur xhihadist”, ndërsa Vance e përshkroi atë si një përfaqësues të “së keqes së tmerrshme”. /tesheshi