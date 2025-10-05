Abonimi në shfletuesin AI të Operas do të kushtojë 20 dollarë në muaj

Shfletuesi Opera Neon, i cili kushton 19,90 dollarë në muaj, është i dedikuar për njerëzit që përdorin inteligjencën artificiale çdo ditë.
Kompania norvegjeze e njoftoi për herë të parë Neonin në maj, dhe tani e ka prezantuar për një numër të kufizuar përdoruesish.
Sipas Operës, “ky është një shfletues i krijuar jo vetëm për të shfletuar internetin, por për të përdorur teknologjinë e AI-së si një agjent që vepron për përdoruesin dhe me të, ndërsa ai shfleton dhe punon në projekte të ndërlikuara.
Opera Neon shkon përtej një bisede të thjeshtë me AI, për të kryer detyra, krijuar kod dhe ofruar rezultate direkt brenda përvojës së shfletuesit”.
Opera Neon përfshin funksione si:
Tasks – hapësira pune të personalizuara që përdorin inteligjencën artificiale për gjëra si krahasimi dhe analiza e burimeve.
Cards – karta që përmbajnë pyetje të përsëritshme të AI-së, në vend që përdoruesi të shkruajë të njëjtin kërkim vazhdimisht. Përdoruesi gjithashtu mund të krijojë vetë kërkesat e veta ose t’i marrë nga një koleksion i komunitetit.
Neon Do – bashkëpunon me “Tasks” për të naviguar në ueb, verifikuar burime, shqyrtuar informacione, plotësuar formularë dhe më shumë.
Opera shpreson që ky “shfletues premium me pagesë” do të jetë tërheqës për përdoruesit, mjaftueshëm sa ata të pranojnë të paguajnë 19,90 dollarë në muaj, në vend që të përdorin opsione falas si funksionet e Chrome të Google të mbështetura nga Gemini.
Përdoruesit mund të regjistrohen në listën e pritjes, dhe Opera thotë se së shpejti do të hapen më shumë vende.