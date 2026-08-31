Acura lë derën hapur për një veturë sportive që mund të ndryshojë gjithçka

Ajo që dukej si një koncept futurist mund të përfundojë një ditë në rrugë.
Acura nuk e përjashton mundësinë që Nexera të hyjë në prodhim, pasi dizajni i saj ka marrë vëmendje të madhe edhe brenda kompanisë.
Dyer “butterfly”, fibër karboni dhe rrotat e bëjnë Nexera-n një nga Acura-t më të guximshme të viteve të fundit.
Presidenti i American Honda, Eiji Fujimara, tha se do të dëshironte personalisht ta shihte makinën në prodhim, ndërsa motorizimi mund të jetë me benzinë, hibrid ose elektrik.
Për momentin, Nexera mbetet një koncept.
Por një gjë është e sigurt: Acura duket se po përgatit diçka shumë më emocionuese për të ardhmen.