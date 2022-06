Administrata e Biden do të ndaj rreth 465 milionë euro për autobusët elektrikë në shkolla

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit (EPA) në SHBA njoftoi së fundmi se ka ndarë rreth 465 milionë euro për zëvendësimin e autobusëve të shkollave në rrethe dhe operatorë të tjerë anembanë vendit me autobusë me emetim zero.

Ky është raundi i parë i financimit që është pjesë e 4.6 miliardë eurove që u shënuan për përmirësimin e autobusëve në legjislacionin e infrastrukturës së presidentit Biden.

“Ky investim historik sipas ligjit dypartiak të infrastrukturës i presidentit Biden do të transformojë përgjithmonë flotën e autobusëve shkollorë në të gjithë Shtetet e Bashkuara”, tha administratori i EPA-s, Michael Regan.

“Këto mundësi financimi për të zëvendësuar autobusët e vjetër, shumë ndotës do të rezultojnë në ajër më të shëndetshëm për shumë nga 25 milionë fëmijët amerikanë që varen në autobusët e shkollave, shumë prej të cilëve jetojnë në komunitete të mbingarkuara dhe me mungesë në qasje të shërbimeve. Sot ne bëjmë një hap të madh drejt një të ardhmeje, kur autobusët e shkollave me zero emitim janë standardi amerikan”.

EPA do t’i jap përparësi zëvendësimit të autobusëve në agjencitë lokale të arsimit me nevoja të mëdha, shkollat fisnore dhe zonat rurale, duke respektuar zotimin e Biden për të drejtuar të paktën 40 për qind të burimeve për komunitetet që mund të kenë mungesë shërbimi.