Familjet në Sudan përballen me zhvendosje, uri dhe humbje të vazhdueshme

Miliona familje në Sudan vazhdojnë të përballen me pasoja të rënda humanitare, tre vjet pas shpërthimit të luftës në prill 2023. Sipas të dhënave të fundit, mbi nëntë milionë njerëz mbeten të zhvendosur, ndërsa rreth 29 milionë përballen me uri akute.
Një studim i realizuar nga Këshilli Norvegjez për Refugjatët (NRC), që përfshiu 1,293 familje të zhvendosura në Sudan, Çad dhe Sudanin e Jugut, tregon për një cikël të vazhdueshëm humbjesh dhe vështirësish. Rreth 90 për qind e të anketuarve kanë humbur shtëpitë, ndërsa afro tre të katërtat nuk kanë asnjë burim të ardhurash.
Mungesa e ushqimit ka arritur nivele kritike. Më shumë se 80 për qind e familjeve në Sudan dhe pothuajse të gjitha në Sudanin e Jugut raportojnë se shpesh detyrohen të kalojnë vakte pa ngrënë. Situata rëndohet edhe më shumë nga zhvendosjet e përsëritura, të cilat për shumë familje kanë shteruar plotësisht burimet dhe energjinë.
Studimi thekson se deri në zhvendosjen e katërt, pothuajse dy të tretat e njerëzve raportojnë lodhje të thellë dhe mungesë totale të mjeteve për mbijetesë. Rreth 65 për qind janë ndarë nga anëtarë të familjes.
Megjithatë, solidariteti mes njerëzve vazhdon të jetë i dukshëm. Në Sudan dhe Çad, një në tre përfitues ndihmash vazhdojnë të ndajnë burimet e pakta me të tjerët në nevojë. Por kjo mbështetje po arrin kufijtë e saj.
“Gjithmonë je duke ikur,” thotë Amina, një nënë që u largua nga kryeqyteti Khartoum me katër fëmijët e saj. “Duke ikur nga lufta. Duke ikur për ushqim.”
Kriza ka goditur rëndë edhe arsimin. Vetëm 45 për qind e fëmijëve të zhvendosur ndjekin rregullisht shkollën, ndërsa rreth 18 për qind e familjeve janë detyruar t’i dërgojnë fëmijët në punë.
Sipas përfundimeve të raportit, qëndrueshmëria dhe solidariteti i njerëzve kanë mbajtur gjallë përpjekjet humanitare deri më tani. Por sinjalet janë të qarta: familjet nuk mund ta përballojnë më këtë barrë të vetme për shumë gjatë. /mesazhi