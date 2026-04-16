Araghchi falënderon Pakistanin për ndërmjetësimin në dialogun Iran–SHBA

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka falënderuar Pakistanin për rolin e tij në organizimin e dialogut mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, gjatë një takimi në Teheran me shefin e ushtrisë pakistaneze, Field Marshal Asim Munir.
Në një postim në rrjetet sociale, Araghchi vlerësoi “mikpritjen e përzemërt” të Pakistanit për bisedimet, duke theksuar se kjo pasqyron marrëdhëniet e forta dypalëshe dhe angazhimin e përbashkët për paqe dhe stabilitet në rajon.
Munir ndodhet në Teheran në krye të një delegacioni të nivelit të lartë politik dhe të sigurisë, i cili përfshin përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Pakistanit dhe ekspertë teknikë. Qëllimi i vizitës është përcjellja e një mesazhi nga Uashingtoni dhe përgatitja e raundit të ardhshëm të negociatave.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Baghaei, konfirmoi se shkëmbimet indirekte të mesazheve mes Iranit dhe SHBA-së po vazhdojnë, ndërsa pritet që gjatë kësaj vizite palët të diskutojnë më në detaje qëndrimet e tyre.
Këto zhvillime vijnë në kohën kur një armëpushim dyjavor mes Iranit dhe SHBA-së, i ndërmjetësuar nga Pakistani, mbetet në fuqi. Delegacioni pakistanez pritet të diskutojë gjithashtu kornizën për një raund të dytë bisedimesh, me mundësi që ato të zhvillohen sërish në Islamabad.
Raundi i parë i bisedimeve, i mbajtur fundjavën e kaluar, nuk arriti të prodhojë një marrëveshje konkrete. /mesazhi