Irani kërkon “regjim të veçantë” për Ngushticën e Hormuzit

Qeveria iraniane bëri thirrje të mërkurën për përcaktimin e një “regjimi të veçantë” për Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se kjo rrugë ujore është një “aset i veçantë” për Teheranin, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.
“Ashtu si të gjitha asetet që shërbejnë si mjete për llojin e ndërveprimit dhe rregullimit të marrëdhënieve me vendet e tjera, duhet të përcaktohet një regjim i veçantë për këtë kalim”, tha zëdhënësja e qeverisë, Fatemeh Mohajerani, për agjencinë ruse RIA Novosti.
Transporti detar përmes Hormuzit mbetet në masë të madhe i ndërprerë pasi Washingtoni vendosi një bllokadë ndaj porteve iraniane pas dështimit të bisedimeve SHBA-Iran në Pakistan gjatë fundjavës.
Ngushtica e Hormuzit, në të cilën zakonisht kalon një pjesë të madhe të rrjedhave globale të naftës së transportuar me anije, ka mbetur në qendër të goditjes së fundit energjetike të shkaktuar nga lufta SHBA-Izrael kundër Iranit që filloi më 28 shkurt.
Në kundërpërgjigje, Teherani ka kryer sulme me raketa dhe dronë që kanë shënjestruar Izraelin dhe vende të tjera rajonale që strehojnë asete amerikane.