Si të përmirësoni kujtesën në mënyrë të thjeshtë?

Një seancë e shkurtër e ushtrimeve fizike mund të krijojë “valë” aktiviteti në tru që ndihmojnë në ruajtjen dhe rikthimin e kujtimeve.
Kujtesa mund të jetë shumë e paparashikueshme. Qoftë kur përpiqemi të mbajmë mend emrat e njerëzve, të kujtojmë një listë me gjëra që na duhen nga dyqani, apo të përgatitemi për një provim ose intervistë pune të rëndësishme, informacioni që e kemi pasur në kokë një minutë më parë mund të na ikë në minutën tjetër, raporton BBC.
Por ka një mënyrë të thjeshtë për të përmirësuar menjëherë kujtesën kur përpiqemi të mësojmë informacione të reja – hipni në një biçikletë stërvitjeje për disa minuta ose bëni një shëtitje të shpejtë.
Hulumtimet tregojnë se mund të përmirësojmë kujtesën duke bërë ushtrime aerobike, ose kardio.
Ka kohë që dihet se ushtrimi i trupit përmirëson aftësitë njohëse – siç kam trajtuar në kursin tim në newsletter Live Well for Longer. Aktiviteti fizik përmirëson performancën tonë në detyra të ndryshme dhe forcon zonat e trurit që janë të ndjeshme ndaj plakjes, duke ngadalësuar potencialisht rënien njohëse. Por ushtrimi fizik mund të forcojë gjithashtu një zonë të trurit të rëndësishme për kujtesën – hipokampusi, dhe për këtë arsye mund të ketë një efekt pozitiv mbi kujtesën tonë. Ushtrime të moderuara disa herë në javë janë gjetur se rrisin madhësinë e hipokampusit. Studime të tjera kanë treguar se koha kur bëhet ushtrimi gjithashtu ka rëndësi – të bësh një shëtitje katër orë pas mësimit mund të përmirësojë ruajtjen e kujtesës dhe rikthimin e saj më vonë, krahasuar me ushtrimet e menjëhershme pas mësimit. Ushtrimet e shtrirjes, në krahasim, nuk ofruan ndonjë përfitim për kujtesën.
Deri tani, ka qenë e vështirë për shkencëtarët të kuptojnë proceset që ndodhin. Një studim i ri kërkoi të bëjë pikërisht këtë.
Neuroshkencëtarët shikuan brenda kokave të 14 personave menjëherë pas ushtrimeve dhe vëzhguan shpërthime të vogla aktiviteti elektrik që lëvizin mes qelizave të trurit, ose neuroneve, të njohura për rëndësinë e tyre në konsolidimin e kujtimeve. Këto “valë truri” janë një fenomen ku shumë neurone aktivizohen njëkohësisht, thotë Michelle Voss, neuroshkencëtare në Universitetin e Iowa-s, e cila udhëhoqi studimin. Ato luajnë një rol kyç në mënyrën se si truri paketojnë dhe ruajnë kujtimet gjatë gjumit dhe periudhave të qetësisë. (Të gjithë pjesëmarrësit kishin epilepsi të rezistuar ndaj barnave, por studimi shqyrtoi pjesët e trurit që ishin të shëndetshme dhe prodhonin sinjale elektrike normale.)
Ekipi monitoroi trurin e pjesëmarrësve për të parë çfarë ndodhte pas një shpërthimi të shkurtër aktiviteti. Ata zbuluan se pas ushtrimeve kishte një rritje të valëve në hipokampus, si dhe në zona të tjera me të cilat hipokampusi lidhet. Kërkuesit besojnë se kjo ndihmon trurin të konsolidojë kujtimet. “Këto impulse ishin gjithashtu më të sinkronizuara me aktivitetin nervor në pjesën tjetër të trurit,” thotë Voss.
Ekipi i saj bashkëpunoi me neurokirurgë që monitorojnë aktivitetin elektrik te pacientët që po përgatiteshin për operacion të epilepsisë. Këta pacientë përkohësisht kishin elektroda të vendosura në tru, që do të thoshte se ekipi mundi të vëzhgonte aktivitetin elektrik para dhe pas ushtrimeve në biçikletën stërvitëse. Megjithëse pjesëmarrësit nuk bënë ndonjë mësim si pjesë e studimit, studimet e mëparshme kishin treguar se “valët” mund të jenë një kandidatë për konsolidimin e kujtimeve.
“Kjo na ofron një mundësi unike për të kuptuar se si funksionon truri i njeriut me matje direkte të sinjalizimit elektrik, që është monedha kryesore se si funksionon truri,” thotë Voss. Këto valë ndodhin shumë shpejt për t’u kapur nga skanime standarde të trurit, duke bërë këtë studim të parë që tregon se si ushtrimi ndikon direkt në aktivitetin elektrik të trurit.
Ajo beson se kjo sinkronizim mund të japë një shpjegim biologjik përse njerëzit shpesh mbajnë mend informacionin më mirë nëse ushtrohen pak pas mësimit. Dhe mjaftoi një shpërthim i shkurtër aktiviteti për të rritur valët e trurit – duke treguar se edhe shpërthimet e shkurtra të aktivitetit mund të përfitojnë kujtesën tonë.
Voss shpreson që ky punim të ndihmojë në riformulimin e mesazheve të shëndetit publik rreth aktivitetit fizik dhe të na ndihmojë të mendojmë më mirë për plakjen, veçanërisht pasi forcimi i zonave të rëndësishme për kujtesën mund të ndihmojë në mbrojtjen e trurit nga rënia njohëse.
Në të njëjtën kohë, dimë që shpërthimet e rregullta të aktivitetit ofrojnë një gamë përfitimesh të tjera për tru dhe trup. Hulumtimet tregojnë se një stërvitje e vetme mund të përmirësojë fokusin deri në dy orë pas saj, si dhe të rrisë menjëherë nivelet e hormonit “dopaminë”, i cili ndihmon për ndjenjën e mirëqenies. Një studim i fundit tregoi se sa më shumë të ushtrohemi dhe sa më në formë të jemi, aq më shumë përfiton truri nga çdo stërvitje e vetme. Çdo aktivitet fizik është qartë i dobishëm, por ky studim i ri tregoi se përfitimet për trurin rriten sa më aktiv të jemi.
Kjo ndodh sepse një nivel më i lartë i kondicionimit kardiovaskular dhe i masës muskulore lejon trupin të prodhojë më shumë nga një proteinë e rëndësishme për formimin e lidhjeve të reja të trurit, e quajtur Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF).
“Ka një arsye për të qëndruar aktiv sepse do të përfitoni më shumë çdo herë,” thotë Flaminia Ronca, studiuese e fiziologjisë së ushtrimeve në University College London, e cila udhëhoqi studimin. “Nëse vazhdoni ushtrimin për gjashtë javë, do të përfitoni më shumë nga çdo seancë e ardhshme.”