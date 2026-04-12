Mos e pini më ujin pas disa orësh, ekspertët zbulojnë “kufirin” që shumica e injoron

Shumë njerëz e bëjnë pa e menduar, pinë ujë që ka qëndruar në gotë apo shishe që nga dita e kaluar. Edhe pse duket krejtësisht i padëmshëm, ekspertët paralajmërojnë se ekziston një moment kur ky ujë nuk është më i sigurt për konsum.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, cilësia e ujit të pijshëm nuk varet vetëm nga burimi, por edhe nga mënyra se si ruhet dhe ekspozohet ndaj mjedisit.
Në momentin që uji bie në kontakt me ajrin, gojën apo sipërfaqe të ndryshme, ai mund të kontaminohet.
Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve thekson se bakteret nga goja dhe ambienti mund të kalojnë në ujë dhe të shumohen, sidomos kur qëndron në temperaturë dhome.
Edhe pse shumica e këtyre baktereve nuk janë të rrezikshme për persona të shëndetshëm, numri i tyre rritet me kalimin e kohës.
Ekspertët sugjerojnë një “rregull të artë”, uji që ka qëndruar deri në 12 orë zakonisht konsiderohet i sigurt, sidomos nëse është mbajtur në enë të mbyllur. Në këto kushte, rreziku i ndotjes mbetet i ulët.
Por pas 24 orësh, situata ndryshon. Uji që qëndron gjatë në kushte të zakonshme mund të humbasë cilësinë dhe të përmbajë më shumë mikroorganizma. Për këtë arsye, rekomandohet të zëvendësohet.
Ndërkohë, rreziku është më i lartë për grupet më të ndjeshme, si fëmijët, të moshuarit dhe personat me imunitet të dobët.
Një zakon i thjeshtë mund të bëjë diferencën, nëse nuk jeni të sigurt sa kohë ka qëndruar uji, është më mirë ta zë